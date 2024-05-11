У суботу, 11 травня, німецька газета Welt am Sonntag повідомила про погодження послами країн Євросоюзу гарантії безпеки для України. Проект гарантій, який є у розпорядженні редакції, передбачає політичну, військову та економічну допомогу.

За даними газети, проект договору очікує на узгодження Європейської служба зовнішніх зв'язків і уряду України. Після цього документ має набути чинності до початку липня і діятиме до вступу України в ЄС і НАТО.

Цим документом, ЄС гарантує Україні негайні консультації у разі нових нападів. «У разі майбутньої агресії Європейський Союз та Україна мають намір протягом 24 годин провести консультації щодо потреб України у здійсненні її права на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН», – йдеться у проекті гарантій безпеки, який підтримали 27 послів країн ЄС.

Безпосередня участь військових європейських країн у боях на боці Збройних сил України виключається.

Натомість ЄС обіцяє подальші поставки летальних і нелетальних озброєнь, навчання військових, сприяння в реформуванні силових структур і розмінуванні місцевості, співпрацю у відбитті гібридних загроз і кібератак, а також зобов'язується масштабно підтримувати Україну у відновленні інфраструктури.

Україна вже підписала двосторонні безпекові угоди вже з дев'ятьма державами: Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією. Більшість угод діятимуть десять років та передбачають надання Україні всебічної допомоги для захисту та відновлення територіальної цілісності, стримування та протидії будь-якій військовій ескалації чи агресії з боку Росії, а також підтримку майбутньої інтеграції України до євроатлантичних інститутів.

1 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує ще сім нових двосторонніх безпекових угод, зокрема зі США.

Як повідомляє Welt, сім країн ЄС відмовляються укладати двосторонні угоди з Україною щодо зобов'язань у сфері безпеки. Йдеться про Словаччину, Угорщину, Хорватію, Болгарію, Кіпр та нейтральні держави – Ірландію, Австрію та Мальту. Швейцарія і Туреччина, які не входять до ЄС, також не хочуть погоджувати безпекову угоду з Києвом.

Нагадаємо, перший Саміт миру відбудеться 15-16 червня в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії.