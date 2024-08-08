Речник Єврокомісії наголосив, що Мексика має юридичні зобов'язання і повинна арештувати Путіна

Речник Єврокомісії з питань зовнішньої політики Петер Стано закликав Мексику арештувати Владіміра Путіна, якщо він прибуде до країни на інавгурацію президентки Клаудії Шейнбаум 1 жовтня. Про це він сказав в коментарі Euractiv, передає «Європейська правда».

Петер Стано наголосив, що Мексика є учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду і має юридичні зобов’язання. Саме тому повинна заарештувати Путіна, якщо він прийме запрошення на церемонію інавгурації Клаудії Шейнбаум та прибуде до країни, оскільки МКС видав ордер на його арешт.

«Мексика – держава-учасниця МКС з 2005 року з юридичними зобов’язаннями, які це передбачають. Тому ми віримо, що Мексика виконає свої зобов’язання як члена МКС», – сказав Петер Стано.

Речник Єврокомісії зауважив, що у червні Мексика взяла участь у Саміті миру у швейцарському місті Бюргеншток, де «був досягнутий консенсус щодо того, що Росія повинна припинити війну проти України». Крім того, під час голосувань в ООН Мексика приєдналася до більшості та разом з іншими країнами засудила російську агресію і закликала Росію зупинити її.

Зазначимо, що Владіміру Путіну надійшло офіційне запрошення від команди новообраної президентки.

До слова, у четвер, 8 серпня, Посольство України в Мексиці закликало країну заарештувати Путіна, якщо він прибуде до країни.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна та російської так званої дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у воєнному злочині – незаконній депортації українських дітей з окупованих територій України до Росії. 123 держави-члени МКС за Римським статутом мають заарештувати диктатора і передати його міжнародному правосуддю.