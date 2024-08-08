Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня 2023 року видав ордер на арешт Володимира Путіна

Посольство України в Мексиці відреагувало на рішення країни запросити російського плезидента Володимира Путіна на інавгурацію новообраної президентки Клаудії Шейнбаум. Про це йдеться у заяві посольства у Facebook, яка була опублікована у ніч на 8 серпня.

Там заявили, що з розумінням ставляться до того, що уряд Мексики запрошує представників усіх країн, з якими має дипломатичні відносини та подякували за запрошення, надіслане президенту України Володимиру Зеленському.

Водночас посольство нагадало, що російський президент є воєнним злочинцем, який має ордер на арешт за підозрою у викраденні та насильницькому переміщенні українських дітей до Росії, виданий Міжнародним кримінальним судом, юрисдикцію якого визнає, зокрема і Мексика.

«Цей ганебний злочин стане однією з багатьох причин, чому Путіну разом з рештою російського військово-політичного керівництва колись доведеться постати перед судом за те, що він розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, санкціонував обстріли, розстріли, тортури, зґвалтування і пограбування українського народу», – зазначили у посольстві.

Українські дипломати також висловили сподівання, що мексиканський уряд виконає міжнародний ордер на арешт і передасть Путіна судовому органу ООН в Гаазі.

Зазначимо, що Мексика запросила Путіна на інавгурацію Клаудії Шейнбаум, яка відбудеться 1 жовтня. Це повідомлення масово тиражували російські пропагандистські ЗМІ як доказ нібито активної дипломатичної діяльності Росії та відсутність щодо неї міжнародної ізоляції. У посольстві Мексики в Росії заявили, що запрошення надіслали Путіну, і він ухвалить рішення, «чи братиме він участь у церемонії сам, чи призначить іншого високопоставленого чиновника, який зробить це від його імені».

Міністерство закордонних справ Мексики, коментуючи цю інформацію, повідомило, що уряд надіслав дипломатичні ноти із запрошенням на інавгурацію Шейнбаум усім країнам, з якими у нього є відносини, а також міжнародним організаціям, членом яких він є.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня 2023 року видав ордер на арешт Путіна і російської «дитячої омбудсменки» Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у воєнному злочині незаконної депортації українських дітей з окупованих територій України до Росії.

Ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна закріплює дипломатичну ізоляцію Росії і позбавляє главу Кремля можливості вільно пересуватися світом. Адже 123 держави-члени МКС за Римським статутом мають заарештувати диктатора і передати його міжнародному правосуддю.