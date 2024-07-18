Урсула фон дер Ляєн очолюватиме Єврокомісію наступні п’ять років.

У четвер, 18 липня, Європейський парламент у Страсбурзі більшістю голосів переобрав 65-річну Урсулу фон дер Ляєн [Ursula Gertrud von der Leyen] головою Європейської комісії. Політикиня обіймала цю посаду з 2019 року. Про це повідомила «Європейська правда».

Для того, щоб Урсулу фон дер Ляєн знову призначили головою Єврокомісії, вона мала набрати щонайменше 361 голос з 720. Під час голосування у Європарламенті кандидатуру німецької політикині підтримали 401 депутат, 284 депутати проголосували проти, 15 – утримались. Ще сім голосів визнали недійсними.

Як пише «Інтерфакс-Україна», Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Європарламенті заявила, що у разі її переобрання на посаду, одним із пріоритетів політикині буде підтримка країн, які планують приєднатися до Євросоюзу. Зокрема, Урсула фон дер Ляєн пообіцяла підтримати у цьому питанні Україну. За словами політикині, Західні Балкани, Україна, Молдова й Грузія «зробили свій вільний вибір та віддали перевагу свободі замість гноблення».

«Деякі з них платять дуже високу ціну за цей вибір. Тому ми також маємо зробити свій вибір і продемонструвати прихильність до того, що їхнє майбутнє буде вільним, процвітаючим і буде в нашому Європейському Союзі», – заявила Урсула фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн головуватиме у Єврокомісії наступні п’ять років.

Довідково. Урсула фон дер Ляєн – німецька політична діячка, член Християнсько-демократичного союзу. У 2013-2019 роках обіймала посаду міністра оборони Німеччини. За поданням Європейської ради фон дер Ляєн була обрали на посаду президента Європейської комісії у 2019 році.