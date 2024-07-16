45-річна Метсола отримала 562 голоси підтримки євродепутатів

Новий склад Європейського парламенту під час першого пленарного засідання у Страсбурзі, 16 липня, більшістю голосів переобрав Роберту Метсолу президенткою. Про це повідомляє «Європейська правда».

Під час голосування 45-річна Метсола, яка представляє Європейську народну партію, отримала 562 голоси із 720. Натомість її суперниця, представниця лівих Ірен Монтеро, отримала тільки 61 голос.

«З вашою підтримкою я продовжуватиму невпинно працювати, щоб об'єднати людей. Це має бути інституція, що не боїться лідирувати та змінюватися. Це має бути сильний парламент у сильному Союзі. Ми не можемо допустити, щоб наша роль як парламентаріїв була розмита», – сказала Метсола перед початком голосування, передає Euronews.

Політикиня виконуватиме обов'язки голови Європарламенту наступні 2,5 роки. Її можуть переобрати на ще стільки ж у січні 2027 року.

Нагадаємо, Роберта Метсола у 2022 році стала першою за 20 років жінкою, що очолила Європейський парламент. Раніше вона обіймала посаду віцеспікерки.