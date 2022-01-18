Роберта Мецола стала президенткою Європейського парламентк

Європейський парламент обрав новою президенткою Роберту Мецолу, яка раніше обіймала посаду віце-спікерки. Про це повідомив офіційний Twitter Європарламенту.

Вибори були позачерговими, оскільки попередній президент Європейського парламенту, італійський політик Давид Сассолі помер 11 січня у лікарні в італійському муніципалітеті Авіано.

Під час голосування уродженка Мальти Роберта Мецола («Європейська народна партія») набрала 458 голосів в той час, як її найближча конкурентка Аліс Кунке («Зелені») – лише 101 голос.

Роберта Мецола народилася у 1979 році. Новообрана президентка закінчила Мальтійський університет та Коледж Європи у Брюгге, одружена, має трьох дітей. Мецола спеціалізується на європейському праві та європейській політиці.

Із 2004 по 2012 рік Роберта Мецола працювала в представництві Мальти при ЄС на посаді аташе з правової та судової співпраці. Вона є першою жінкою на посаді президента Європарламенту за останні 20 років.