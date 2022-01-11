Давид Сассолі керував Європарламентом з липня 2019 року

У віці 65 років помер голова Європейського парламенту Давид Сассолі, повідомив його речник Роберто Куілло.

За його словами, які цитує агенція ANSA, Сассолі помер 11 січня о 01:15 у лікарні в Авіано, Італія.

Як пише LIGA.net, 10 січня спікер голови ЄП зазначав, що Сассолі був госпіталізований 26 грудня через серйозне ускладнення, спричинене тяжкою дисфункцією імунної системи. Через це було скасовано всю офіційну діяльність Сассолі.

Хто такий Давид Сассолі

Він розпочинав свою кар'єру як журналіст, а у 2009 році був уперше обраний до Європарламенту за списком Демократичної партії. Двічі обирався заступником голови ЄП, а 3 липня 2019-го очолив цю інституцію.

Під час російської ескалації на кордонах України навесні 2021-го Сассолі закликав РФ зробити крок назад. Неодноразово наполягав на санкціях проти Росії та Білорусі. У квітні 2021-го РФ оголосила його персоною нон ґрата.