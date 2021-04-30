Міністерство закордонних справ РФ оголосило у п’ятницю персонами нон ґрата низку чиновників європейських країн. Також під санкції потрапили топ-посадовці Європейського Союзу – віце-президентка Європейської комісії Вера Юрова та голова Європарламенту Давід Сассолі.

У заяві від 30 квітня російське міністерство закордонних справ звинуватило Євросоюз у продовженні «політики нелегітимних односторонніх обмежувальних заходів щодо російських громадян і організацій».

«Тільки в березні 2021 року неправомірним обмеженням ЄС були піддані шість росіян», – наголошується в заяві.

Тож у відповідь на введені 2 і 22 березня цього року Радою ЄС санкції проти шести російських громадян МЗС Росії оголосило власні обмеження проти восьми громадян ЄС, серед яких – голова Європейського парламенту Давід Сассолі та заступниця голови Європейської комісії з питань цінностей і транспарентності Вера Юрова. Відтепер в'їзд в РФ їм заборонений.

Крім того, у російський список нев’їзних осіб потрапили:

Іварс Аболіньш, голова Національної ради Латвії з електронних ЗМІ;

Маріс Балтіньш, директор Центру державної мови Латвії;

Жак Мер, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи;

Йорг Раупах, керівник прокуратури Берліна;

Оса Скотт, голова Лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Швеції;

Ільмар Томуск, голова Мовного департаменту Естонії.

Нагадаємо, 2 березня ЄС вирішив запровадити санкції проти чотирьох високопоставлених російських державних чиновників за ув'язнення кремлівського критика Олексія Навального.

22 березня ЄС ввів санкції проти двох громадян Росії за «чистки геїв» у Чечні.