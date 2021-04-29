Європарламент засудив ситуацію в Росії в справі опозиціонера Олексія Навального, нарощування військ на кордоні з Україною та російські напади в Чехії. За відповідну резолюцію проголосували 569 євродепутатів, 67 висловилися проти та ще 46 утрималися, повідомляє Deutsche Welle в четвер, 29 квітня

В резолюції також зазначені і дії Євросоюзу в разі вторгнення Росії в Україну. Так, Європарламент пропонує припинити імпорт нафти та газу з Росії до ЄС, відключити РФ від платіжної системи SWIFT та заморозити усіх активів олігархів, близьких до російської влади, а також членів їхніх сімей. Крім того, пропонують також анулювати їхні візи.

«Якщо подібне нарощування військ у майбутньому перейде у вторгнення в Україну з боку РФ, ЄС повинен дати чітко зрозуміти, що ціна за таке порушення міжнародного права та норм буде високою», ­­– застерігають євродепутати в документі.

Як пише LIGA.net, євродепутати також закликали Росію вивести війська з Донбасі, повернути Україні окупований Крим, гарантувати вільне судноплавство до портів Азовського моря через Керченську протоку та виконувати мінські домовленності.

Після ухвалення резолюції міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Європарламенту «за чітку відповідь на загрози безпеці Європи з боку Росії».