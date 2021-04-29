Сполучені Штати вітають і підтримують мирну ініціативу України «Кримська платформа» й готові долучитися до неї, щоб досягти остаточної мети - припинення російської окупації Кримського півострова. Про це повідомили в офісі представника Держдепу у відповідь на інформаційний запит «Укрінформу».

«США вітають нову ініціативу України "Кримська платформа" та із задоволенням очікують продовження співпраці з Україною, а також нашими союзниками та партнерами щодо припинення російської окупації Кримського півострова й агресії (РФ. – Ред.) на сході України», – зауважили в американському зовнішньополітичному відомстві.

Крім того, у Держдепартаменті підкреслили, що США «підтверджують свою підтримку суверенітету й територіальній цілісності України, включно з її територіальними водами».

«Кримська платформа» – це новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною. Він має на меті підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму; відповіді викликам безпеки; посилення міжнародного тиску на Росію; запобігання подальшим порушенням прав людини; захист жертв окупаційного режиму; та зрештою деокупацію Криму.

Україна активно пропонує іншим державам приєднатися до цієї міжнародної ініціативи.

Натомість Росія називає «Кримську платформу» нелегітимною і погрожує її учасникам. Зокрема, росіяни заявляють, що «будуть розглядати участь будь-яких країн у платформі, як недружній щодо Росії крок, як пряме посягання на її територіальну цілісність».