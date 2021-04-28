Засуджені у «справі Хізб ут-Тахрір» кримські татари

Фонд «За справедливість», заснований голівудським актором Джорджем Клуні, закликав Росію скасувати вирок російського суду фігурантам так званої «справи Хізб ут-Тахрір». Про це повідомляє проект «Крим.Реалії».

Представники фонду заявили, що на виконання своїх зобов'язань в рамках ЄСПЛ та Женевської конвенції, Росії слід негайно звільнити сімох засуджених: Сервера Мустафаєва, Ернеса Аметова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сервера Зекіряєва, Тимура Ібрагімова, Сейрана Салієва і Едема Смаїлова, яким інкримінували участь в організації «Хізб ут-Тахрір».

«Судовий розгляд справи за обвинуваченням цих осіб було проведено з порушенням їх права на справедливий суд та інших прав людини, включаючи право на презумпцію невинуватості, право на участь в судовому розгляді і свій захист в ньому, право на виклик і допит свідків, а також право на свободу від незаконного та довільного затримання», – сказано в повідомленні фонду.

«Крім того, Російська Федерація повинна припинити переслідування громадян України на окупованих територіях в рамках російського законодавства, а також припинити незаконне вивезення затриманих на російську територію», – йдеться в доповіді.

Фонд «За справедливість», заснований голлівудським актором Джорджем Клуні та його дружиною, юристкою Амаль Клуні, своїм завданням декларує «боротьбу за справедливість і вимогу відповідальності за порушення прав людини». Фонд реалізує різні правозахисні проекти по всьому світу.

Що таке «справа Хізб ут-Тахрір»

Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі («Ісламська партія визволення») – міжнародна ісламська політична партія, заснована 1953 року в Східному Єрусалимі суддею місцевого шаріатського апеляційного суду Такіюддіном ан-Набхані.

Декларована мета організації – відновлення справедливого ісламського стилю життя, ісламської держави (халіфату) та втілення у ній ісламської системи.

Діяльність партії зі встановлення держави зосереджена у визначених нею деяких мусульманських країнах. У інших же мусульманських, а також немусульманських країнах згідно із заявою офіційних представників партії ведеться ідеологічна та пропагандистська діяльність, спрямована на заклик мусульман до суворого слідування законам своєї релігії, а немусульман — до прийняття Ісламу.

Низка дослідників звинувачує партію у зв'язках із терористичними організаціями, однак, дана інформація досі не підтверджена хоч трохи значущими доказами.

Абсолютно всі незалежні експерти сходяться на тому, що діяльність Хізб ут-Тахрір хоча і відверто суперечить демократичним цінностям, але усе ж не є злочинною, а також далека від тероризму та силових дій.

Попри це, Росія активно переслідує учасників «Хізб ут-Тахрір» на території анексованого Криму. У січні 2021 року за звинуваченням в участі у «Хізб ут-Тахрірі» Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону оголосив вироки кримським татарам Енверу та Різу Омеровим і Айдеру Джаппарову у 18, 13 і 16 років позбавлення волі відповідно.

У вересні минулого року у Росії засудили ще сімох жителів Криму за справами щодо «Хізб ут-Тахрір». Кожен з них отримав покарання у щонайменше 13 років позбавлення волі.

Зауважимо, згідно з міжнародним гуманітарним правом Росія не може застосовувати своє кримінальне законодавство на окупованих територіях.