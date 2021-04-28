Фонд актора Джорджа Клуні закликав РФ скасувати вирок кримським політв'язням
Росію закликали припинити переслідування громадян України на окупованих територіях
Фонд «За справедливість», заснований голівудським актором Джорджем Клуні, закликав Росію скасувати вирок російського суду фігурантам так званої «справи Хізб ут-Тахрір». Про це повідомляє проект «Крим.Реалії».
Представники фонду заявили, що на виконання своїх зобов'язань в рамках ЄСПЛ та Женевської конвенції, Росії слід негайно звільнити сімох засуджених: Сервера Мустафаєва, Ернеса Аметова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сервера Зекіряєва, Тимура Ібрагімова, Сейрана Салієва і Едема Смаїлова, яким інкримінували участь в організації «Хізб ут-Тахрір».
«Судовий розгляд справи за обвинуваченням цих осіб було проведено з порушенням їх права на справедливий суд та інших прав людини, включаючи право на презумпцію невинуватості, право на участь в судовому розгляді і свій захист в ньому, право на виклик і допит свідків, а також право на свободу від незаконного та довільного затримання», – сказано в повідомленні фонду.
«Крім того, Російська Федерація повинна припинити переслідування громадян України на окупованих територіях в рамках російського законодавства, а також припинити незаконне вивезення затриманих на російську територію», – йдеться в доповіді.
Фонд «За справедливість», заснований голлівудським актором Джорджем Клуні та його дружиною, юристкою Амаль Клуні, своїм завданням декларує «боротьбу за справедливість і вимогу відповідальності за порушення прав людини». Фонд реалізує різні правозахисні проекти по всьому світу.
Що таке «справа Хізб ут-Тахрір»
Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі («Ісламська партія визволення») – міжнародна ісламська політична партія, заснована 1953 року в Східному Єрусалимі суддею місцевого шаріатського апеляційного суду Такіюддіном ан-Набхані.
Декларована мета організації – відновлення справедливого ісламського стилю життя, ісламської держави (халіфату) та втілення у ній ісламської системи.
Діяльність партії зі встановлення держави зосереджена у визначених нею деяких мусульманських країнах. У інших же мусульманських, а також немусульманських країнах згідно із заявою офіційних представників партії ведеться ідеологічна та пропагандистська діяльність, спрямована на заклик мусульман до суворого слідування законам своєї релігії, а немусульман — до прийняття Ісламу.
Низка дослідників звинувачує партію у зв'язках із терористичними організаціями, однак, дана інформація досі не підтверджена хоч трохи значущими доказами.
Абсолютно всі незалежні експерти сходяться на тому, що діяльність Хізб ут-Тахрір хоча і відверто суперечить демократичним цінностям, але усе ж не є злочинною, а також далека від тероризму та силових дій.
Попри це, Росія активно переслідує учасників «Хізб ут-Тахрір» на території анексованого Криму. У січні 2021 року за звинуваченням в участі у «Хізб ут-Тахрірі» Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону оголосив вироки кримським татарам Енверу та Різу Омеровим і Айдеру Джаппарову у 18, 13 і 16 років позбавлення волі відповідно.
У вересні минулого року у Росії засудили ще сімох жителів Криму за справами щодо «Хізб ут-Тахрір». Кожен з них отримав покарання у щонайменше 13 років позбавлення волі.
Зауважимо, згідно з міжнародним гуманітарним правом Росія не може застосовувати своє кримінальне законодавство на окупованих територіях.