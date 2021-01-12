Трьох кримських татар затримали у червні 2019 року за звинуваченням в участі в організації «Хізб ут-Тахрір»

Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив трьох кримських татар у «справі Хізб ут-Тахрір» до 13-18 років позбавлення волі. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у вівторок, 12 січня.

Енвера Омерова засудили до 18 років, Різу Омерова до 13 років, а Айдера Джеппарова до 17 років ув’язнення. Усім призначено відбування покарання у колонії суворого режиму. Згідно з вироком суду кожен з них перших два роки ув’язнення буде утримуватися у тюрмі. ​Такі рішення російські судді винесли 12 січня зранку.

«Засуджую ухвалене незаконне рішення стосовно наших співгромадян країною-агресором, яка своїми ганебними діями продовжує демонстративно порушувати міжнародні договори та норми міжнародного права», – написала Людмила Денісова.

Засуджених затримали після обшуків у Білогірському районі Криму у червня 2019 року за обвинуваченнями у «здійсненні терористичної діяльності» та участі в організації «Хізб ут-Тахрір», яка є забороненою в РФ.