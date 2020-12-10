Ленура Іслямова засудили до 19 років в'язниці

Верховний суд в окупованому Криму заочно засудив власника телеканалу ATR Ленура Іслямова до 19 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму. Про це повідомляє «Кримська солідарність» з посиланням на адвоката Миколу Полозова.

За словами Полозова, строк відбування покарання суд ухвалив враховувати «з того моменту, коли Ленур Іслямов буде затриманий на території Російської Федерації або підданий екстрадиції з території іншої держави».

Крім цього, колегія суддів частково задовольнила цивільні позови потерпілих на загальну суму 51 млн рублів. Найбільший позов - від «Крименерго» в розмірі мільярда рублів – буде розглянуто в цивільному порядку.

«Також судом ухвалено заборону на участь у діяльності ЗМІ на термін 2 роки й обмеження волі після відбування покарання - 1 рік. Мій підзахисний не визнає юрисдикцію Російської Федерації на території Криму. Безумовно, ми будемо оскаржувати рішення Верховного суду Республіки Крим у Третьому апеляційному суді загальної юрисдикції міста Сочі», – прокоментував Полозов.

Адвокат вбачає у вироку Іслямову дискримінацію за національною ознакою і вважає, що Росія порушила норми міжнародного права.

За версією слідства, Іслямов створив у селищі Чонгар Херсонської області і очолив озброєний загін чисельністю не менше 150 осіб.

Загін, за версією звинувачення, був створений для блокади Криму з боку материкової частини України і збройної боротьби.

Іслямова також звинувачують у тому, що в листопаді 2015 року він разом з бійцями загону підірвав лінії електропередач біля селища Чаплинка Херсонської області. Слідство кваліфікувало це, як диверсію - електроенергія перестала надходити на півострів.

Сторона захисту вказала в дебатах на недоведеність звинувачення ні в здійсненні диверсії, ні в створенні батальйону, ні в публічних закликах. Суд аргументи захисту не врахував.