Роман Карпюк поєднував викладацьку, спортивну і політичну кар'єру

9 січня раптово помер 57-річний Роман Карпюк. Він був депутатом Волинської обласної ради, ректором «Академії рекреаційних технологій і права», головою відділення Національного олімпійського комітету України у Волинській області. Смерть наступила під час спортивних змагань. Про це повідомили у львівському відділенні НОК.

Цю інформацією підтвердили і на сторінці Волинської обласної ради у Facebook, в якій Роман Карпюк був керівником фракції «Сила і честь».

У повідомленні не зазначено, під час яких саме змагань помер Роман Карпюк, але відомо, що він займався спортивним рибальством. Зокрема, вже цього року, 2 січня, брав участь у змаганнях. Місцевий чемпіонат був запланований і на 9 січня у Ковелі. Співчуття з приводи передчасної смерті висловила також Федерація риболовного спорту Волинської області.

Роман Карпюк під час змагань із зимової риболовлі 2 січня (фото Віталія Віжанського)

Причину раптової смерті встановить експертиза.

Роман Карпюк народився 31 січня 1964 року в селі Шклінь Горохівського району Волинської області. Закінчив Луцький державний інститут імені Лесі Українки за спеціальністю «фізичне виховання» та Луцький державний технічний університет за спеціальністю «економіка підприємства». Здобув науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності «теорія і методика професійної освіти».

Як повідомляють місцеві ЗМІ, раніше працював деканом факультету у Луцькому біотехнічному інституті, ректором Луцького інституту розвитку людини Університет «Україна». У 2014 році був заступником голови Волинської ОДА, у 2015 — заступником голови Волинської обласної ради. У нього залишилися дружина і донька.