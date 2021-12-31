У 2021 році в Україні не стало багатьох видатних особистостей. Світ втратив відомих політиків, письменників, митців, лікарів і просто хороших людей. Хтось довго боровся з важкими хворобоми, а хтось помер раптово і неочікуванно. ZAXID.NET згадує людей, які покинули нас у 2021 році.

Володимир Черняк

26.01.1941 - 18.01.2021

Український політик, доктор економічних наук, один із засновників Народного Руху України помер у віці 79 років від ускладнень спричинених коронавірусом. Володимир Черняк народився на Рівненщині, був народним депутатом СРСР, а також народним депутатом України III та IV скликань.

Сергій Проскурня

28.11.1957 - 01.02.2021

Відомий режисер Сергій Проскурня народився у Львові. Він був автором мистецьких проектів, організував та продюсував концерти, вистави, фестивалі, зокрема й першу «Червону руту». Проскурня був художнім керівником Одеського театру опери та балету. Загалом режисерував святкові концерти до Дня незалежності України у 2008, а також у 2015-2018 роках.

Олена Пасевич

04.08.1978 - 26.03.2021

42-річна депутатка Львівської міськради від «Європейської солідарності» Олена Пасевич померла через обрив тромба. У львівській політиці Олена Пасевич з’явилася після Революції Гідності. 42-річна Олена Пасевич працювала доцентом кафедри економіки Львівського інституту банківської справи. В неї залишилася 7-річна донька та 24-річний син.

Ігор Мосесов

03.09.1952 - 13.04.2021

Після тривалої хвороби серця помер львівський радіоведучий Ігор Мосесов. А за кілька днів до того помер його брат-близнюк Сергій Мосесов, бас-гітарист, який працював разом з відомим гуртом «Ватра». Ігор Мосесов майже 30 років він працював ведучим програм «Jazz Pro» і «Музика з шухлядок і не тільки» на радіо «Львівська Хвиля».

Євген Марчук

28.01.1941 - 05.08.2021

У віці 80 років помер відомий український політичний діяч, перший голова СБУ і четвертий прем’єр-міністр України Євген Марчук. Він важко хворів упродовж останніх років, а коронавірусна хвороба загострила захворювання, на які він страждав. Марчук обіймав низку ключових державних посад.

Олександр Ройтбурд

14.10.1961 - 08.08.2021

Відомий художник Олександр Ройтбурд народився в Одесі у 1961 році. Його твори знаходяться у музеї сучасного мистецтва МоМА у Нью-Йорку, DUMA, Одеському художньому музеї, PinchukArtCentre. У 2009-у році картина Ройтбурда з серії «Прощавай, Караваджо!» була куплена на лондонському аукціоні Phillips de Pury & Co за суму – $97 тис.

Лев Підлісецький

29.05.1977 - 10.08.2021

44-річний львівський політик і підприємець, колишній депутат Верховної Ради Лев Підлісецький помер після тривалої хвороби. Підлісецький був відомим львівським політиком і підприємцем. Очолював енергетичні підприємства та входив у наглядову раду «Укренерго». У 2009 році створив екскурсійні тури на «Чудо-бусі».

Ігор Вовковинський

18.09.1982 - 20.08.2021

Американський актор українського походження Ігор Вовковинський помер від хвороби серця. Його зріст становив 234,5 см, через що його внесли в Книгу рекордів Гіннеса як найвищого жителя США. Ігор Вовковинський зіграв у кількох фільмах, але відомим став після того, як на руках він виніс Злату Огневич на сцену на конкурсі Євробачення у 2013 році.

Іван Маланич

10.07.1976 - 13.09.2021

Лейтенант запасу 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ Іван Маланич у 2014 році брав участь в обороні міста Щастя та Луганської ТЕС. За мужність був нагороджений орденом. Іван Маланич був братом-близнюком колишнього начальника Держекоінспекції у Львівській області Миколи Маланича. Вони разом пішли на війну добровольцями.

Ігор Ожиївський

1958 - 6.10.2021

Відомий громадський, політичний та релігійний діяч Ігор Ожиївський помер від серцевого нападу. Він працював керівником відділу зовнішніх справ Курії Львівської Архієпархії УГКЦ, був близьким помічником глави УГКЦ митрополита Любомира Гузара, також брав активну участь у підготовці візиту Папи Римського Івана Павла ІІ до Львова у 2001 році.

Місько Барбара

14.11.1971 - 11.10.2021

Відомий українських музикант і актор Михайло Барбара помер у Харкові на 50-му році життя. Михайло (Місько) Барбара народився у Львові. У 1989 році став одним із засновників і фронтменом популярного впродовж 90-х львівського гурту «Мертвий Півень». У 1998 році переїхав до Харкова, де почав грати у харківському театрі «Арабески».

Олександра Пержило

1969 - 26.10.2021

У віці 52 роки померла відома дикторка та ведуча Львівського державного телебачення Олександра (Леся) Пержило. Причиною її смерті став інсульт. Олександра Пержило багато років працювала у Львівській обласній державній телерадіокомпанії (ЛОДТРК), була адміністраторкою дирекції інформаційного мовлення та ведучою програми «Концерт вітань».

Володимир Рутківський

18.04.1937 - 31.10.2021

На 85-му році життя після хвороби помер український письменник, лауреат Шевченківської премії, автор пригодницьких повістей для дітей та підлітків Володимир Рутківський. Популярність йому принесла повість «Сторожова застава», яку було екранізовно. У 2011 році Володимир Рутківський став лауреатом премії «Книга року Бі-Бі-Сі».

Іван Готь

13.05.1942 - 09.11.2021

Професор, колишній декан факультету стоматології Львівського медуніверситету Іван Готь помер у віці 79 років від серцево-легеневої недостатності. Із 1992 року очолював кафедру хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії. Він автор понад 200 наукових праць, 8 монографій, співавтор 2 авторських свідоцтв, 6 патентів України.

Любомира Мандзій

10.05.1973 - 27.11.2021

Любомира Мандзій, колишня директорка департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, екс-виконувачка обов’язків міністра освіти та науки України та заступниця міністра освіти померла від раку. Рік тому Любомира Мандзій була нагороджна Орденом княгині Ольги III ступеня, за значний внесок у культурно-освітній розвиток України.

Роман Славітич

1946 - 03.12.2021

75-річний директор львівського Будинку вчених Роман Славітич помер у кабінеті заступника міського голови Андрія Москаленка від серцевого нападу. Роман Славітич понад 40 років працював директором Будинку вчених, а в кінці листопада опинився у публічному скандалі через еротичну вечірку інста-блогерів у День пам'яті жертв Голодоморів.

Ольга Ільків

21.06.1920 - 05.12.2021

На 102-му році життя у Львові померла зв’язкова Романа Шухевича Ольга Ільків. Вона перебувала у підпіллі, працювала в жіночій мережі ОУН. Облаштовувала конспіративне помешкання для Романа Шухевича. Ольга Ільків 14 років провела в радянських тюрмах. Була нагороджена Орден княгині Ольги III ступеня.