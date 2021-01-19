Володимир Черняк помер у 79 років від коронавірусу

У понеділок, 18 січня, у віці 79 років помер український політик, доктор економічних наук, один із засновників «Народного Руху України» Володимир Черняк. Причиною смерті смерті стали ускладнення, викликані коронавірусною інфекцією.

Допис про смерть Володимира Черняка з’явився на його сторінці у Facebook 19 січня.

«Вчора перестало битись серце патріота, борця за Україну, доктора економічних наук — Черняка Володимира Кириловича. Його не стало вночі 18 січня 2021 року після довготривалої боротьби з ковідом. Він залишиться в наших серцях назавжди!» – сказано в дописі.

Хто такий Володимир Черняк

Володимир Черняк – український економіст та політик, доктор економічних наук, професор. Народився 26 жовтня 1941 року в Гощанському районі на Рівненщині Народний депутат СРСР (1989–1991), народний депутат України III (1998–2002) та IV (2002–2006) скликань.

Черняк був одним із засновників «Народного Руху України» (від 1999 року – член «Українського народного руху», згодом – «Української народної партії»). У 1994 році балотувався на посаду мера Києва.

Працював завідувачем відділу теорії та методології Інституту економіки НАН України, головний науковий співробітник Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України, пише ТСН.