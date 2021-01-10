60-річний Володимир Коциловський кілька місяців боровся з важкою хворобою

У неділю, 10 січня, у Львові унаслідок важкої хвороби у віці 60 років помер заслужений артист України Володимир Коциловський.

«Сьогодні зранку у Львівській клініці перестало битися серце заслуженого артиста України Володимира Коциловського. На жаль, хвороба виявилась сильнішою», – йдеться у повідомленні на сторінці «Голос Прикарпаття» у Facebook у неділю, 10 січня.

Володимир Коциловський – співак, заслужений артист України. Після закінчення львівської консерваторії – соліст Львівського обласного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича. Учасник концертів на Чорнобильській АЕС (1986), керівник ансамблю «Галич» (1991), учасник Всесвітніх Бойківських фестин. З 2005 року – керівник гурту «Львівський вояж».

6 липня 2020 року Володимир Коциловський відзначив 60-річчя. Останнім часом працював директором Народного дому у с. Торчиновичі, організовував благодійні концерти для порятунку життів важкохворих людей. З осені 2020 року боровся і за своє життя. Лікувався у Львівській обласній клінічній лікарні з діазнозом мієлофіброз (хронічне запалення крові).