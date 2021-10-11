Михайло Барбара був фронтменом культової львівської рок-групи 90-х «Мертвий Півень»

У Харкові на 50-му році життя помер відомий українських музикант і актор Михайло Барбара. Однією із можливих причин називають зупинку серця.

Михайло (Місько) Барбара народився у Львові 21 листопада 1971 року. У 1989 році став одним із засновників і фронтменом популярного впродовж 90-х львівського гурту «Мертвий Півень». У 1998 році переїхав до Харкова, де почав грати у харківському театрі «Арабески». Одружений із режисеркою театру Світланою Олешко.

Михайло Барбара останнім часом багато працював у театрі

Брав участь у записі альбому Tourist Zone харківського гурту Lюk.

Новина доповнюється.