Помер фронтмен гурту «Мертвий Півень» Михайло Барбара
За попередніми даними, причиною смерті 49-річного співака та актора стала зупинка серця
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Михайло Барбара був фронтменом культової львівської рок-групи 90-х «Мертвий Півень»
У Харкові на 50-му році життя помер відомий українських музикант і актор Михайло Барбара. Однією із можливих причин називають зупинку серця.
Михайло (Місько) Барбара народився у Львові 21 листопада 1971 року. У 1989 році став одним із засновників і фронтменом популярного впродовж 90-х львівського гурту «Мертвий Півень». У 1998 році переїхав до Харкова, де почав грати у харківському театрі «Арабески». Одружений із режисеркою театру Світланою Олешко.
Михайло Барбара останнім часом багато працював у театрі
Брав участь у записі альбому Tourist Zone харківського гурту Lюk.
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