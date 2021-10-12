Причиною смерті співака стала зупинка серця

Відомого українського співака і актора, колишнього фронтмена культового львівського гурту «Мертвий Півень» Михайла Барбару поховають у Харкові, де він помер 11 жовтня. Про це повідомила дружина співака, режисерка Світлана Олешко.

Медики підтвердили, що причиною смерті 49-річного співака та актора стала раптова зупинка серця.

Церемонія прощання з Михайлом Барбарою відбудеться 13 жовтня у Свято-Дмитрівському храмі (Полтавський шлях, 44) о13:30. Чин похорону правитиметься о 14:00. Поховають співка на міському цвинтарі №2 у Харкові (вул. Пушкінська, 102).

Михайло (Місько) Барбара народився у Львові 14 листопада 1971 року. У 1989 році став одним із засновників і фронтменом популярного впродовж 90-х львівського гурту «Мертвий Півень». У 1998 році переїхав до Харкова, де грав у харківському театрі «Арабески».