Іванові Готю було 79 років

У вівторок, 9 листопада, помер професор, колишній декан факультету стоматології Львівського медуніверситету Іван Готь. Йому було 79 років.

«Відійшов у вічність мій вчитель, колега, друг професор Готь Іван Мирославович, світла людина, життєлюб, людина яка підтримувала все передове в стоматології, зокрема дентальну імплантацію. Ми всі сумуємо і висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким… Спочивайте з Богом, вчителю…», – написав у себе на сторінці у Facebook його колега Мирон Угрин.

Також він повідомив, що у середу, 10 листопада, о 17:00 у капличці на вул. Пекарській відбудеться парастас. А у четвер о 13:00 тут розпочнеться чин похорону.

Онука Віра Готь повідомила ZAXID.NET, що причиною смерті стала серцево-легенева недостатність. Також вона розповіла, що Івана Готя поховають на Личаківському кладовищі.

Іван Готь народився 13 травня 1942 року у с. Гаї на Львівщині. Закінчив стоматологічний факультет Львівського медінституту, потім – ординатуру на кафедрі хірургічної стоматології, тут залишився працювати асистентом. Захистив кандидатську, здобув звання доцента, а згодом – професора. Із 1992 року очолював кафедру хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицького.

13 років Іван Готь був деканом стоматологічного факультету. Був членом президії щелепно-лицевих хірургів України, співзасновником Асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів України та Асоціації стоматологів Львівщини. Очолював Центр з надання допомоги дітям із вродженими вадами і пухлинами щелепно-лицевої ділянки. Він автор понад 200 наукових праць, 8 монографій, співавтор 2 авторських свідоцтв, 6 патентів України.

У 2001 році Американський біографічний інститут присвоїв йому завння «Людина року».