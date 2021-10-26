Микола Мандибур помер у віці 61 рік

У Львові у віці 61 рік помер лікар-ендоскопіст Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит» Микола Мандибур. Відомий лікар помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.

«Сумуємо… Не стало нашого лікаря-ендоскопіста Миколи Мандибура… У ці дні він боровся за одужання від Covid-19 в одній з лікарень міста. Микола Данилович вів нерівну боротьбу, але хвороба виявилася сильнішою. Наш талановитий діагност уже не з нами…», – йдеться у повідомленні лікарарні, поширеному у у Facebook у вівторок, 26 жовтня.

ZAXID.NET писав, що лікар-ендоскопіст Микола Мандибур допомагав рятувати дітей, які ковтали різноманітні сторонні предмети. Зокрема, він з командою лікарів успішно витягли з дванадцятипалої кишки 3-річного хлопчика з Червонограда паличку від чупа-чупса.