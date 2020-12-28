Тарас Шеремета помер 28 грудня у своєму робочому кабінеті

У понеділок, 28 грудня, у 2-й міській поліклініці Львова, що на вул. Симоненка, помер завідувач хірургічного відділення Тарас Шеремета. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі Нацполіції Львівщини, смерть чоловіка була природною.

Про смерть лікаря з 40-річним стажем першим повідомив сайт «Цинічний Львів», посилаючись на інформацію очевидців. Завідувач хірургічного відділення 2-ї поліклініки Тарас Шеремета помер у своєму робочому кабінеті.

Заступниця головного лікаря з медичної частини 2-ї поліклініки Тетяна Бессараб відмовилась надати ZAXID.NET будь-яку інформацію щодо причин смерті Тараса Шеремети, посилаючись на конфіденційність.

На місце події виїздили правоохоронці. Як розповіли ZAXID.NET у Нацполіції Львівщини, смерть чоловіка була природною.

За непідтвердженою інформацією, у Тараса Шеремети обірвався тромб.