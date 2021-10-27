Олександра Пержило померла у віці 52 роки від інсульту

У віці 52 роки померла відома дикторка та ведуча Львівського державного телебачення Олександра (Леся) Пержило.

«Відійшла у вічність диктор, ведуча та журналіст Львівського телебачення Леся Пержило. Нехай добрий, світлий спомин про Лесю назавжди залишиться у пам'яті колег та усіх, хто знав покійну. Вічна пам'ять», – повідомив увечері 26 жовтня директор Львівського державного палацу естетичного виховання учнівської молоді, колишній співробітник ЛОДТРК Олег Климович.

За даними від колег Олександри Пержило, причиною її смерті став інсульт.

Олександра Пержило багато років працювала у Львівській обласній державній телерадіокомпанії (ЛОДТРК), була адміністраторкою дирекції інформаційного мовлення та ведучою програми «Концерт вітань». Після роботи на телебаченні працювала прес-секретаркою у апеляційному суді Львівщини. Олександра Пержило була одружена з колишнім заступником голови ЛОДА та облради Ігорем Держком, їх розлучення відбулося зі скандалом щодо поділу майна.