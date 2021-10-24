Анатолій Мороз понад 20 років був проректором Львівської політехніки з економічних питань

У неділю, 24 жовтня, у віці 66 років помер багаторічний проректор Національного університету «Львівська політехніка» Анатолій Мороз.

«Надзвичайно сумна звістка сколихнула Національний університет «Львівська політехніка» ― 24 жовтня передчасно відійшов у вічність багатолітній проректор з економічних питань, головний бухгалтер Анатолій Степанович Мороз», – йдеться у повідомленні на сайті університету.

Як розповіли ZAXID.NET в прес-службі університету, Анатолій Мороз мав проблеми з серцем, нещодавно переніс операцію, після чого навіть повернувся на роботу. Уночі вдома йому раптово стало зле, його госпіталізували до лікарні, однак врятувати його життя не вдалося.

Анатолій Мороз упродовж 30 років забезпечував організацію економічної та господарсько-фінансової діяльності Львівської політехніки. Понад 20 років був проректором з економічних питань.

Професіоналізм Анатолія Мороза відзначили на державному рівні. Був удостоєний орденів «За заслуги» І–ІІІ ступенів, почесного звання «Заслужений працівник освіти України», нагороджений почесною грамотою Кабінету міністрів України, відомчими відзнаками Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України.

Інформацію про дату та місце прощання з Анатолієм Морозом повідомлять згодом.