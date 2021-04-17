Любомир Сеник був літературознавцем, літературним критиком, громадським діячем

17 квітня помер 90-річний письменник, літературознавець, професор кафедри української літератури Львівського національного університету ім. І. Франка Любомир Сеник. Про це повідомила львівська письменниця Леся Бернакевич у Facebook-групі обласної організації Національної спілки письменників України.

Причина смерті Любомира Сеника не уточнюється. Похорон відбудеться у понеділок, 19 квітня, о 14:00 в каплиці на вул. Пекарській у другому залі. Поховають Любомира Сеника, ймовірно, на Личаківському кладовищі, де спочиває його дружина – біологиня та членкиня націоналістичного підпілля, Юнацтва ОУН Володимира Сеник.

Любомир Сеник народився на Тернопільщині. Був літературознавцем, літературним критиком, громадським діячем. Доктор філологічних наук, професор Львівського національного університету ім. І. Франка, член Національної спілки письменників України та Наукового товариства імені Шевченка. Автор низки романів, збірок новел, повістей і поезій.