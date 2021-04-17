Орест Лозинський був автором майже 400 наукових праць та трьох монографій, а також власником 41 патента

17 квітня помер львівський науковець, професор Національного університету «Львівська політехніка» 80-річний Орест Лозинський. Про це повідомила прес-служба вишу, причина смерті не уточнюється.

Парастас відбудеться сьогодні, 17 квітня, о 17:30 у каплиці церкви Всіх Святих Українського Народу, що на вулиці Петлюри у Львові. Похорон – завтра, 18 квітня, у Ходорові.

Орест Лозинський народився в Ходорові на Львівщині, у 1965 році закінчив Львівський політехнічний інститут, де лишився працювати: спершу інженером, далі – асистентом, старшим викладачем, з 1982 року – доцентом. У 1989 році він став деканом електромеханічного факультету, у 2001-2014 роках очолював Навчально-науковий інститут енергетики та систем керування, з 1992 року був завідувачем кафедри електроприводу і комп’ютеризованих електромеханічних систем.

Науковець був розробником систем оптимізації режимів роботи електрометалургійних установок на основі стохастичних моделей процесів, а також математичних моделей розрахунку надійності електротехнічних та електромеханічних пристроїв на основі нестаціонарних Марковських процесів відмов і відновлення. Свого часу його розробки були впроваджені на багатьох найпотужніших металургійних заводах. Крім того, Орест Лозинський був автором майже 400 наукових праць та трьох монографій, а також власником 41 патента.