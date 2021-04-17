Володимир Яворівський є одним із засновників Народного Руху України

Відомий український письменник, один із засновників Народного Руху України, народний депутат Верховної Ради кількох скликань Володимир Яворівський помер у віці 78 років. Про це повідомили письменник Василь Шкляр та колишній депутат Львівської міськради Ігор Телішевський в суботу, 17 квітня.

«Донька Леся близько півночі так і написала мені два слова: "Тато пішов". Іншого слова вона не змогла вимовити. Не можу і я», – написав Василь Шкляр.

Причини смерті наразі невідомі.

Що відомо про Володимира Яворівського

Народився 11 жовтня 1942 року в селі Теклівка на Вінниччині. Один із засновників Народного Руху України – очолював оргкомітет, а згодом Київську координаційну раду.

Народний депутат України I, II, IV-VІІ скликань. Був членом та головою «Демократичної партії України», а також членом фракції «Блок Юлії Тимошенко»

Лауреат державної премії імені Тараса Шевченка за повість «Вічні Кортеліси». Крім того, з 2001 по 2011 рік очолював Національну спілку письменників України

Він також отримав Орден «За заслуги» III ступеня, Орден Христа Спасителя УПЦ КП та відзнаку президента України — ювілейну медаль «25 років незалежності України».