Олександр Ройтбурд очолював Одеський художній музей

Помер відомий український художник, керівник Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд. Йому було 59 років.

Інформацію про смерть підтвердили «Бабелю» в музеї, який він очолював. Причину смерті не повідомляють, відомо лише, що він помер через тривалу хворобу.

Співчуття з приводу смерті художника висловив міський голова Львова Андрій Садовий. «Вдячний за радість бути знайомим з Олександром Ройтбурдом. Мало хто так розумів і любив сучасне українське мистецтво.

Велика втрата для усіх нас», – написав мер на своєму Facebook.

Що відомо про Олександра Ройтбурда

Олександр Ройтбурд народився в Одесі у 1961 році. Закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту. У 1993 році виступив співзасновником асоціації «Нове мистецтво» (Одеса) та працював в ній арт-директором, а з 1999 по 2001 рік – президентом асоціації. Також був директором Галереї Марата Гельмана в Києві.

В кінці 2017 року він виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею. Незважаючи на спротив депутатів облради, які не проголосували за його кандидатуру, 19 березня 2018 голова тоді ще голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов підписав із ним контракт на 5 років.

Контракт із Олександром Ройтбурдом Одеська облрада достроково розірвала контракт у вересні 2019 року. Ініаторами звільнення були депутати від ОПЗЖ, які заявили, що він не виконує депутатські запити про фінансову діяльність музею. Мінкультури назвало звільнення Ройтбурда з цієї посади безпідставним.

Однак вже у 2020 році депутати Одеської облради рішення про відставку скасували. А у 2021 році Верховний Суд визнав звільнення Ройтбурда незаконним.

Сьогодні твори художника знаходяться у музеї сучасного мистецтва МоМА у Нью-Йорку, DUMA (художньому музеї університету Дьюк в Дерхемі, США), Одеському художньому музеї, PinchukArtCentre в Києві та приватних колекціях. У 2009-у році картина Ройтбурда з серії «Прощавай, Караваджо!» була куплена на лондонському аукціоні Phillips de Pury & Co за рекордну на той час для українського живопису суму – $97 тис.