Звільнення Ройтбурда з Одеського художнього музею визнали незаконним

Верховний Суд визнав незаконним рішення Одеської обласної ради про звільнення Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею у 2019 році.

Про це повідомив сам Ройтбурд на своїй сторінці у Facebook.

Так, суд залишив чинним рішення Приморського райсуду Одеси, який визнав звільнення художника незаконним, та скасував рішення апеляційного суду.

Також суд ухвалив стягнути з Одеської облради на користь Ройтбурда 1 681,60 грн за судовий збір. Рішення Верховного Суду є остаточним та не підлягає оскарженню.

Як інформував ZAXID.NET, що у вересні 2019 Одеська облрада достроково розірвала контракт з директором Одеського художнього музею Олександром Ройтбурдом.

Він одразу заявив, що буде оскаржувати це рішення в суді. Одеська обласна держадміністрація при цьому не стала розривати контракт з художником, і він продовжував виконувати свої обов'язки директора. Тоді Міністерство культури назвало рішення облради безпідставним.

10 лютого звільнення українського художника Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею суддя Приморського районного суду Одеси Денис Донцов визнав незаконним. 2 червня Апеляційний суд підтримав звільнення Ройтбурда.

Нагадаємо, Олександр Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею ще наприкінці 2017 року. Тоді ця новина викликала великий резонанс в українському середовищі. Деякі відомі художники, такі наприклад, як Матвій Вайсберг, вирішили з цієї нагоди подарувати музею свої картини.

Проте згодом за його кандидатуру не проголосували депутати облради. Місцеві депутати «Опоблоку» не лише виступали проти призначення Ройтбурда, а й звинуватили його в усіх смертних гріхах. Проте у березні 2018 року тодішній голова Одеської обласної адміністрації Максим Степанов призначив його керівником Одеського художнього музею та підписав з ним контракт на 5 років.

Напередодні сесії колектив музею написав депутатам відкритого листа, де перераховані усі ті позитивні зміни, які відбулись в музеї протягом року.

Серед головних подій – виставка «Репресоване мистецтво» з колекції спецхрану 1937-39 рр. Національного музею мистецтв (м. Київ), яка наочно показала велич українського мистецтва 20 -30 років минулого століття, приреченого радянськими ідеологами на знищення. Згодом відкривається виставка визначного художника 1 половини ХХ ст. Костянтина Сомова, зібрана з музеїв всієї України. Також привернули увагу глядачів виставки «Ексгумація. Забутий соцреализм з зібрання ОХМ», значної сучасної майстрині Влади Ралко та інші.

Значно пожвавилась лекційно-просвітня діяльність музею, до якої Ройтбурд залучає, крім співробітників, своїх друзів, видатних культурних діячів, мистецтвознавців, філософів, культурологів, колекціонерів нашої країни та закордоння.

Зусиллями Ройтбурда значно збільшилась колекція музею. Якщо в минулі роки зібрання поповнялося на 7-8 експонатів за рік, то після його приходу надійшло 49 минулого року та 67 – цього року. І це не тільки подарунки авторів, а і твори з приватних колекцій та твори видатних майстрів, важливих для музею, які купуються меценатами на аукціонах спеціально для колекції ОХМ.

Збільшились і суми, які заробляв музей: тільки за перший – неповний – рік роботи нового директора музей заробив більше 2 мільйонів 800 тисяч гривень проти 741 тисячі у 2017 р