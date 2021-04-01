Володимира Зеленського просять врятувати культурні інституції в Україні

Українські культурні діячі написали відкритого листа до президента України, у якому висловили свою стурбованість долею культурних інституцій в державі та своє обурення перетворенням конкурсів на заміщення посад керівників на імітацію прямих, чесних і відкритих виборів, де перемагає «попередньо» узгоджений кандидат. Листа опублікували на сайті осередку PEN Ukraine.

Серед тих, хто підписав листа: правозахисник Мирослав Маринович, письменники Андрій Курков, Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Андрій Курков, Ірена Карпа, Оксана Забужко, режисер Олег Сенцов, художник Олександр Ройтбурд, колишня заступниця міністра культури Ірина Подоляк, голова правління ПАТ НСТУ Зураб Аласанія, Українська гільдія режисерів та інші.

У листі до Зеленського вони висловили стурбованість долею українських культурних інституцій нового покоління, що постали або вийшли на новий рівень завдяки Революції Гідності: Український культурний фонд, Український інститут, Довженко-Центр, Український інститут книги, Державне агентство України з питань кіно, Мистецький Арсенал. Як вказують ініціатори звернення, ці інституції є успішними провідниками державної культурної політики навіть у надскладні часи війни і пандемії, зазначається у зверненні.

Автори листа вимагають негайної реакції очільників держави та солідарного захисту і контролю з боку всіх, кому не байдужа Україна, включно з міжнародною спільнотою.

«Ми обурені згортанням підтримки та наступом на деякі з культурних інституцій у вигляді прямого й непрямого тиску, обмеження фінансування, повернення практики ручного управління і «телефонного права», залякування перевірками та перспективами рейдерського захоплення. Ми обурені перетворенням конкурсів на заміщення посад керівників на імітацію прямих, чесних і відкритих виборів, де мав би перемогти найдостойніший, а «перемагає» попередньо узгоджений. Ми знаємо, що може трапитися далі, а це – нехтування європейськими цінностями, саботаж реформ, замикання України в «пострадянському» просторі», – йдеться у листі.

Таку небезпеку автори документа побачили, передовсім, під час конкурсу на посаду голови Держкіно минулого року та цьогоріч – під час проведеного з порушеннями конкурсу на визначення складу Ради з державної підтримки кінематографії, сформованої з учасників телеринку, наближених до влади. Окрім того, упродовж 2020 року чинився також тиск на Довженко-Центр, що заледве не призвело до колапсу інституції. Нині ж під загрозою якщо не знищення, то перетворення на порожній фасад опинився Український культурний фонд.

«Ми стаємо в обороні цих культурних інституцій та цінностей нової України і вимагаємо негайно припинити тиск і нападки, повернути фінансову підтримку їхньої діяльності, а також забезпечити прозорі та чесні конкурси на посади нових керівників. Такі інституції, побудовані за кілька років з нуля, слід захищати і берегти. Ми не дозволимо, щоб у середовищі культурної спільноти поширювалися апатія чи розчарування, зростав відтік культурних та інтелектуальних сил за межі України. Ми готові публічно відстоювати європейські цінності, як-от право на відкритість, демократичність, професійність і прозорість, які сповідуємо разом із новими пост-Майданними культурними інституціями», – зазначають автори документа.

Заначимо, що ПЕН-клуб – культурна і правозахисна організація, що об'єднує письменників, журналістів, науковців, видавців, культурних менеджерів.

Вибори керівника Українського Культурного Фонду (УКФ) стали резонансною історією пару тижнів тому, коли Спілка концертної індустрії України, яка з'явилася лише у лютому цього року, звинуватила УКФ, а значить і його керівника Юлію Федів, у порушеннях при видачі грантів. Суть звинувачень – грантову підтримку отримували фізичні особи (ФОП), які не мали потрібних КВЕДів.

У гендиректора Довженко-центру Івана Козленка закінчується контракт, а паспорт бюджетної програми на 2021, за якою здійснюється державна підтримка центру, досі не затвердили.

У 2020 році Довженко-Центр вже опинявся під загрозою припинення існування. Тоді проект паспорту бюджетної програми теж не затвердили вчасно. Центр не отримав державне фінансування, тому не міг сплачувати податки та виконувати свої зобов'язання перед партнерами, співробітниками та зберігати фонд у належному стані.

Співробітники Довженко-центру вважають, що інституція опинилася під загрозою руйнації та просять продовжити контракт з чинним генеральним директором Іваном Козленком або призначити його виконувачем обов’язків до кінця 2021 року.