На початку квітня Ігор Мосесов потрапив до лікарні з захворюванням серця

У ніч на 13 квітня після тривалої хвороби помер львівський радіоведучий Ігор Мосесов. Він помер у лікарні, куди потрапив на початку квітня. Про це повідомили на радіо «Львівська Хвиля», де працював ведучий.

«Щиро співчуваємо дружині, рідним та друзям Ігоря. Час і місце прощання з Ігорем Мосєсовим буде відоме пізніше. Щойно будуть достовірні дані – дамо знати», – йдеться у повідомленні радіо «Львівська Хвиля».

Причина смерті наразі не відома, втім 6 квітня 68-річний Ігор Мосесов написав на своїй сторінці у Facebook, що змушений лягти у лікарню із захворюванням серця. Того ж дня колеги Ігоря оголосили про збір коштів на його лікування.

Співчуття з приводу смерті Ігоря Масесова уже висловив мер Львова. «Дуже сумно, коли відходять такі фахові люди. Щирі співчуття близьким та колективу пана Ігоря», – написав на своїй сторінці у Facebook Львова Андрій Садовий.

Ігор Мосесов народився 3 вересня 1952 року. Майже 30 років він працював ведучим програм «Jazz Pro» і «Музика з шухлядок і не тільки» на радіо «Львівська Хвиля». У Ігоря Мосесова залишилася дружина і донька.

Нагадаємо, що в кінці грудня 2017 року помер син Ігоря Мосесова багаторічний ведучий радіо «Люкс FM» та «Радіо 24» Олег Мосесов, більш відомий під творчим псевдонімом Олег Середа.