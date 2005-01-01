Раптово помер відомий львівський радіоведучий Олег Середа

Відомий львівський радіоведучий Олег Середа (Мосесов)

У ніч на неділю, 24 грудня, раптово помер багаторічний ведучий радіо «Люкс FM» та «Радіо 24» Олег Мосесов, більш відомий під творчим псевдонімом Олег Середа.

«Вночі Олег повертався додому після корпоративної вечірки, на якій працював ведучим. Ще похвалився, що дуже вдало відпрацював. Але додому не доїхав – дорогою у нього стався інфаркт», – сказав ZAXID.NET батько Олега Ігор Мосесов.

Олег Мосесов народився 8 жовтня 1974 року у Львові. Навчався у середній школі №9, а потім на спеціальності радіотехніка у Львівській політехніці.

Як сказала ZAXID.NET багаторічна колега Олега, відома у Львові ведуча Марта Більська, «у 90-ті роки весь Львів ходив до Олега та його батька Ігоря «по музику» – вони були одні з небагатьох, у кого можна було купити якісні ліцензовані платівки».

З 2003 року Олег Мосесов вже під псевдонімом Олег Середа почав працювати на «РадіоМан». У 2008 перейшов на «Рadio 4U». З 2009 року і до сьогодні Олег працював ведучим радіо «Люкс FM».

У нього залишилась дружина Тетяна та троє синів, наймолодшому з яких усього дев’ять місяців.

Пізніше ZAXID.NET повідомить, де та коли поховають Олега Середу та де відбудеться прощання з ним.