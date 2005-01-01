Сьогодні у Львові відбудеться парастас за відомим радіоведучим Олегом Середою

СуспільствоСофія Лазуркевич, 25 грудня16001
Сьогодні у Львові відбудеться парастас за відомим радіоведучим Олегом Середою
У Олега Мосесова залишилась дружина Тетяна та троє синів, наймолодшому з яких усього дев’ять місяців

У понеділок, 25 грудня, о 19:00 на площі Старий Ринок у церкві святого Івана Хрестителя відбудеться парастас за відомим львівським радіоведучим Олегом Мосесовим, що працював під творчим псевдонімом Олег Середа.

Похорон розпочнеться 26 грудня о 10:00 у церкві святого Івана Хрестителя. Як інформував ZAXID.NET, Олег Мосесов помер уночі 24 грудня через інфаркт. Він народився 8 жовтня 1974 року у Львові. Навчався у середній школі №9, а потім на спеціальності радіотехніка у Львівській політехніці.

З 2003 року Олег Мосесов вже під псевдонімом Олег Середа почав працювати на «РадіоМан». У 2008 перейшов на «Рadio 4U». З 2009 року і до сьогодні Олег працював ведучим радіо «Люкс FM».

У нього залишилась дружина Тетяна та троє синів, наймолодшому з яких усього дев’ять місяців.

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