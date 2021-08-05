Євген Марчук був першим головою СБУ в незалежній Україні і обіймав ще низку різних посад

Вранці у четвер, 5 серпня, у віці 80 років помер відомий український політичний діяч, перший голова СБУ і четвертий прем’єр-міністр України Євген Марчук, повідомила його дружина, головна редакторка газети «День» Лариса Івшина.

«Чорний день… помер ЄК [Євген Кирилович]… Зупинилося серце», – написала вона у Facebook.

Євгенові Марчуку було 80 років і він важко хворів упродовж останніх років.

Євген Марчук: коротка біографія

Євген Марчук народився 28 січня 1941 року в Долинівці, яка на той час входила до складу Одещини, а тепер є частиною Кіровоградської області. Обіймав низку ключових державних посад. Зокрема, Марчук став першим головою Служби безпеки України (СБУ) і очолював її з 6 листопада 1991 до 12 липня 1994 року.

Також Марчук обіймав посади:

державного міністра з питань оборони, національної безпеки і надзвичайних ситуацій УРСР;

віце-прем’єр-міністра України в уряді Віталія Масола;

першого віце-прем'єр-міністра України – голови Координаційного комітету при президентові України по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю;

прем’єр-міністра України (1995-1996);

секретаря РНБО (1999 рік);

міністра оборони (2003-2004).

10 грудня 2014 року очолив Міжнародний секретаріат з безпеки та цивільної співпраці між Україною та НАТО. З травня 2015 року – представник України у підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи на Мінських переговорах щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. З 21 листопада 2018 року очолював українску делегацію в ТКГ замість Леоніда Кучми.

Також Марчук кілька разів був народним депутатом України. Зокрема, в 1998-му році він став другим номером у списку СДПУ(о), хоча до самої партії не входив.

Крім того, Євген Марчук брав участь у виборах президента України 1999 року, де у першому турі набрав 2 138 356 голосів (8,13 %), посівши 5 місце з 13 претендентів.