Письменнику було 84 роки

На 85-му році життя після важкої хвороби помер український письменник, лауреат Шевченківської премії, автор пригодницьких повістей для дітей та підлітків Володимир Рутківський. Про це повідомили у видавництві «А-ба-ба-га-ла-ма-га». Як зазначено на сторінці видавництва у Facebook, причиною смерті письменника став коронавірус.

Письменник народився 18 квітня 1937 року в селі Хрестителеве Чорнобаївського району Черкаської області. Закінчив хіміко-технологічний факультет Одеський політехнічний інститут, а згодом у 1975 році – вищі літературні курси при Літературному інституті ім. Максима Горького.

Працював кореспондентом одеських газет, був редактором Одеського обласного радіо та сценаристом Одеської кіностудії, завідувачем відділом одеської обласної газети «Одеські вісті».

Видав декілька поетичних збірок. Проте справжню популярність принесли твори для дітей та підлітків, зокрема повість «Сторожова застава», яку було екранізовно.

Широке визнання Рутківському принесла пригодницька тетралогія про джур, видана видавництвом «А-ба-ба-га-ла-ма-га»: «Джури козака Швайки» (2007), «Джури-характерники» (2009), «Джури і підводний човен» (2010). В 2014-2015 роках вийшла незапланована четверта частина під назвою «Джури і Кудлатик», а тому трилогія стала тетралогією.

У 2011 році Володимир Рутківський став лауреатом премії «Книга року Бі-Бі-Сі» за двотомний історичний роман «Сині Води». У 2012 року – лауреатом Шевченківської премії.

Володимир Рутківський жив та працював в Одесі.

Вибрана бібліографія Володимира Рутківського: