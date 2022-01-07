Із 1977 року і донині Роман Дідула був співробітником журналу «Дзвін»

У п’ятницю, 7 січня, у Львові на 82-му році життя помер письменник Роман Дідула. Про це повідомила «Українська літературна газета», а також його син Петро Дідула у Facebook. За інформацією «Еспресо. Захід», останні два тижні Роман Дідула перебував у реанімації Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги з гострою легеневою недостатністю.

Роман Дідула народився 21 листопада 1940 року у селі Сновичі Золочівського району, у 1965 році закінчив факультет журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка. Довгі роки працював у редакціях районних та обласних газет, старшим та головним редактором видавництва «Каменяр». Із 1977 року і донині був співробітником журналу «Дзвін», зокрема, був заступником головного редактора.

Автор романів «В найменшому з-поміж світів» (1994—2002), «День над вечірнім берегом» (1995—2004), «Крутий час» (1999), «Час і пора» (2002), повістей «Дерево в місті» (1986), «Малі серед великих, великі серед малих» (1997), «Геній Вінграновського» (2006), оповідань, нарисів, публіцистичних статей, фейлетонів і гуморесок.

Окремими виданнями вийшли його книги «Маєте знайомих?» (1973), «Списана гора» (1982), «Революція з усмішкою на устах» (2005, у співавторстві з Ніною Матвієнко), «Фотографія Христа» (2006). Його твори надруковано у перекладах білоруською, болгарською, російською, угорською та чеською мовами. Лауреат обласної премії імені Богдана Лепкого (2001) та премії Національної спілки письменників України імені Остапа Вишні (2002).

Роман Дідула – батько художника Тараса Дідули та фільмографа Петра Дідули, дід співзасновників проекту «Будуємо Україну разом» (БУР) Юрія Та Павла Дідул.