Київський підприємець завдав державі збитків на 25 млн грн

Директору київського приватного підприємства оголосили про підозру у заволодінні бюджетними грошима в особливо великих розмірах. За даними слідчих, підприємство поставило ЗСУ неякісний одяг, що завдало державі збитків на 25 млн грн. Про це у четвер, 25 січня, повідомили в Офісі Генпрокурора.

Слідчі встановили, наприкінці 2022 року підозрюваний уклав договір з однією з військових частин у місті Києві на постачання зимового форменого одягу для українських військових. Гроші для забезпечення одягом підрозділів ЗСУ виділили з бюджету місцевої адміністрації.

«Встановлено, що поставлений одяг неякісний, не відповідає затвердженим технічним умовам та не може використовуватись за цільовим призначенням у ЗСУ» – йдеться у повідомленні.

Дії підозрюваного завдали державі збитків на понад 25 млн грн. Наразі підприємцю обрали запобіжний захід. Ім’я підозрюваного у Офісі генпрокурора не повідомляють.

Нагадаємо, львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича підозрюють у створенні злочинної організації. Через постачання неякісного одягу ЗСУ компанії Гринкевича завдали збитків Міноборони на майже мільярд гривень.