Міністерство оборони України заявило про розірвання останнього контракту із компанією скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича «Трейд лайнс рітейл», що передбачала постачання харчів для війська. Про це повідомила прес-служба Міноборони у середу, 17 січня.

Як йдеться у повідомленні, наприкінці 2023 року «Трейд лайнс рітейл» на конкурсних торгах у системі Prozorro визнали переможцем на постачання харчів за одним із 30 контрактів для ЗСУ. Міноборони вже надіслало компанії всі документи для розірвання цього договору через «неможливість забезпечити поставки продуктів».

Для уникнення складнощів із харчовим забезпеченням відомство ще 16 січня оголосило про інший конкурс на проведення державної закупівлі щодо постачання харчування для ЗСУ за процедурою прямих договорів.

Також Міноборони хоче, щоб його визнали потерпілою стороною у справі проти компаній підприємця, тож вирішило подати відповідну заяву до Державного бюро розслідувань.

Додамо, що ця заява в ДБР є технічним моментом закріплення структури якій завдано збитки діями Гринкевичів. Якщо цього не зробити, то довести в суді сам факт збитків державі на мільярд – неможливо.

Як інформував ZAXID.NET, у середу, 17 січня, львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу та директорам трьох підконтрольних йому підприємств повідомили про нову підозру. Гринкевича підозрюють у створенні злочинної організації.