Ірина Фаріон є випускницею ліцею №75

На фасаді ліцею №75 імені Лесі Українки у Львові встановлять меморіальну таблицю мовознавиці та політичній діячці Ірині Фаріон, яка навчалася у цьому навчальному закладі. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 17 вересня.

У вересні 2024 року адміністрація ліцею звернулася до ЛМР із проханням встановити інформаційну таблицю випускниці ліцею, професорці та докторці філологічних наук Ірині Фаріон на будівлі ліцею №75 імені Лесі Українки, що на вул. Караджича, 7.

17 вересня виконком ЛМР ухвалив погодив встановлення таблиці коштом ліцею та зобов’язав навчальний заклад організувати урочисте відкриття меморіальної таблиці.

Нагадаємо, Ірина Фаріон загинула унаслідок кульового поранення 19 липня на вул. Масарика, біля свого житлового будинку. 25 липня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 18-річного Вʼячеслава Зінченка в його помешканні у Дніпрі. Зараз він перебуває в СІЗО без права внесення застави.

27 серпня на фасаді будинку, де жила Ірина Фаріон, на вул. Масарика, 3 відкрили меморіальну таблицю.