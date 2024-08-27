Меморіальну таблицю відкрили на 40 день після вбивства мовознавиці

У вівторок, 27 серпня, у Львові на вул. Масарика, 3 відкрили меморіальну таблицю Ірині Фаріон. Її розмістили на фасаді будинку, в якому проживала мовознавиця.

На відкриття таблиці прийшли рідні, друзі, однопартійці, знайомі Ірини Фаріон та львів’яни. Меморіальну таблицю відкрили на 40 день після вбивства мовознавиці.

«Ми з вами стоїмо у найстрашнішому, найскорботнішому місці для мене. На місці вбивства моєї мами. Час лікує? Ні! Нас дає лише сили подолати це все. І боротися, і робити все заради пам’яті великої, славетної жінки. І ми разом з вами це зробимо. Сьогодні минає 40 днів після смерті великої дочки України Ірини Фаріон, яка не лише була мамою. Вона всю себе присвятила Україні», – сказала на відкритті меморіальної таблиці донька Ірини Фаріон Софія Семчишин.

На місці вбивства Ірини Фаріон присутні запалили лампадки в пам’ять про мовознавицю.

Нагадаємо, 19 липня на вул. Масарика у Львові стріляли у політичну і громадську діячку, 60-річну мовознавицю Ірину Фаріон. За кілька годин від вогнепального поранення вона померла в лікарні.

25 липня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 18-річного Вʼячеслава Зінченка в його помешканні у Дніпрі. Його вдалось вистежити завдяки камерам спостереження та опитуванню свідків. У телефоні затриманого знайшли докази підготовки до злочину. На околиці Львова слідчі також виявили приватний будинок, де міг переховуватись підозрюваний.