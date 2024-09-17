Вакцина французького виробника захищає від чотирьох штамів грипу

Майже 80 тис. доз вакцини французького виробництва проти чотирьох штамів грипу пройшли державний контроль якості. Найближчим часом вона надійде до медзакладів та аптек, повідомило 17 вересня МОЗ України.

За даними Держлікслужби, ще 88 200 доз цієї вакцини перебувають на стадії контролю. Очікується, що до кінця вересня в Україну прибуде ще 81 850 доз вакцини проти грипу цього ж виробника. Окрім того, наразі перевіряють 65 150 доз вакцини проти грипу корейського виробництва.

Усі вакцини, які надходять в Україну, повідомляють у МОЗ, підлягають обов’язковому лабораторному контролю якості. Його здійснює Держлікслужба. Після отримання позитивного висновку вакцини використовують у медичних закладах або вони надходять у продаж до аптек.

Щороку в Україні реєструють близько 6 млн випадків інфекційних захворювань, 98% з яких припадає на грип та ГРВІ. За важкого перебігу грип може спричиняти небезпечні ускладнення: захворювання серця, легенів, нирок тощо. Найдієвіша профілактика грипу – це щорічна вакцинація, яка є рекомендованою (однак не входить до переліку безоплатних вакцин).

Нагадаємо, за даними ВООЗ, вакцини проти грипу, рекомендовані в епідсезоні 2024-2025 року, повинні захищати: трикомпонетні від грипу А H1N1 Вікторія, грипу А H3N2 Тайланд і грипу В Австрія, чотирикомпонентні додатково захищають від грипу В Phuket.