На вул. Широкій, 2 демонтували недобудовану школу і почали будівельні роботи

Господарський суд Києва визнав незаконними та скасував дозволи на забудову території під недобудованою школою на вул. Широкій у Брюховичах. Суд скасував видані містобудівні умови, а також дозвіл ДІАМ на будівельні роботи. Про це з посиланням на рішення суду 17 вересня повідомив сайт NGL.media.

Йдеться про ділянку площею 0,46 га на вул. Широка, 2, яку у 2020 році разом із недобудованою школою Брюховицька сільрада передала у постійне користування ГО «Асоціація інвалідів захисників вітчизни "Львівська здравниця"». Організація декларувала, що планує збудувати на цій землі реабілітаційний центр для ветеранів війни. Однак центр реабілітації мав займати лише невелику частину від загальної площі нового будівництва.

Коли Брюховичі увійшли до складу Львівської ОТГ, місто звернулося до правоохоронних органів, які відкрили кримінальне провадження через незаконну передачу землі. Суд тричі накладав та двічі скасовував арешт на цю земельну ділянку. Зараз у цій справі триває досудове розслідування. Також суд розглядає два позови щодо повернення землі Львівській міській раді.

ГО продала право забудови ділянки ТОВ «Сенсар Груп» й восени 2022 року компанія розпочала будівельні роботи, зокрема на території зрізали кілька дерев та встановили паркан. Втім у жовтні 2022 року через суд ці роботи вдалось зупинити. За планами, тут мають збудувати збудувати готель, дитсадок і реабілітаційний центр для ветеранів

Наприкінці серпня 2023 року міський голова Львова Андрій Садовий звернувся в поліцію й попросив відреагувати на захоплення землі і зупинити підготовку до будівництва апартаментів на території школи. Місцеві мешканці провели неодноразові пікети проти забудови цієї ділянки, втім підприємство ГО зареєструвало котлован як обʼєкт незавершеного будівництва.

4 вересня Господарський суд Києва за зверненням Львівської обласної прокуратури скасував рішення виконавчого комітету Брюховицької селищної ради про надання містобудівних умови та обмежень на відповідне будівництво, а також дозвіл Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) на будівельні роботи. Крім цього, суд скасував право приватної власності ГО на об’єкт незавершеного будівництва.

Суд підтвердив, що МУО видали без відповідної містобудівної документації – плану зонування та детального плану території, а дозвіл ДІАМ – на підставі документа, який не відповідає вимогам законодавства. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, ще є два судові спори щодо цієї ділянки. По-перше, прокуратура також позивається з вимогою повернути земельну ділянку Львівській міській територіальній громаді. Наразі позов ще розглядають, наступне засідання відбудеться 18 вересня. По-друге, з подібним позовом звернулись і мешканці Брюховичів, але наразі програли в першій інстанції, справу передали в апеляційний суд.

Щодо цієї ділянки і недобудованої школи на ній також триває досудове розслідування у кримінальному провадженні. Проте всі арешти на це майно в рамках кримінального розслідування були зняті. Підозру ще нікому не вручали.