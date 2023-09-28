На місці недобудованої школи в Брюховичах почали будувати приватні апартаменти

Петиція про повернення в комунальну власність земельної ділянки в Брюховичах, де вже почали будувати апартамени з реабілітаційним центром, зібрала необхідні 500 підписів. Тепер її мають розглянути депутати Львівської міської ради.

Йдеться про ділянку на вул. Широка, 2, яку у 2020 році разом із недобудованою школою колишня Брюховицька сільрада передала у постійне користування підприємству ГО «Асоціація інвалідів захисників вітчизни "Львівська здравниця"». Організація декларувала, що планує збудувати на цій землі реабілітаційний центр для ветеранів війни. Однак, як з’ясувалося, центр реабілітації мав займати лише невелику частину від загальної площі нового будівництва.

25 вересня місцева мешканка Ярина Остапик зареєструвала петицію щодо витребувати земельну ділянку в комунальну власність та використовувати її для рекреації з урахуванням залягання на ділянці термальних вод. 28 вересня петиція зібрала необхідні для розгляду депутатами міськради 500 голосів. Якщо її підтримають, то профільний департамент має підготувати дорожню карту для її впровадження.

Зазначимо, що коли Брюховичі увійшли до Львівської ОТГ, місто звернулося до правоохоронних органів, які відкрили кримінальне провадження. Суд тричі накладав та двічі скасовував арешт на цю земельну ділянку. Зараз у цій справі триває досудове розслідування.

ГО продала право забудови ділянки ТОВ «Сенсар Груп» й восени 2022 року компанія розпочала будівельні роботи, зокрема на території зрізали кілька дерев та встановили паркан. Втім у жовтні 2022 року через суд ці роботи вдалось зупинити.

Після останнього скасування арешту на ділянку 2 вересня на ній розпочались будівельні роботи. Наприкінці серпня міський голова Львова Андрій Садовий звернувся в поліцію й попросив відреагувати на захоплення землі і зупинити підготовку до будівництва апартаментів на території школи. Місцеві мешканці провели неодноразові пікети проти забудови цієї ділянки, втім підприємство ГО зареєструвало котлован як обʼєкт незавершеного будівництва.