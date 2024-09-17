Ігор Артемович

У часи війни наш стиль життя та пріоритети багато в чому змінилися. Ми почали цінувати надійність, уникати зайвих ризиків, надаючи перевагу перевіреним варіантам. Це стосується й інвестицій у нерухомість.

Забудовники, котрі будують якісно та здають житло у задекларовані терміни, мають значно вищий рівень довіри. Адже далеко не всі будівельні компанії змогли впоратися з новими викликами. Ті, кому це вдалося, продовжують будувати відповідально та вчасно, аби не підвести майбутніх мешканців.

Серед них – будівельна компанія «Еко-Дім», яка з початку повномасштабного вторгнення ввела в експлуатацію вісім черг та будинків у своїх житлових комплексах, підтверджуючи репутацію відповідального забудовника з 27-річним досвідом.

«Ми поставили собі за мету триматися високого рівня в будівництві і робимо все для того, аби не підвести наших інвесторів. Адже коли клієнти бачать, що ми продовжуємо будувати, розвиваємося, акредитовуємо об’єкти в державні іпотечні програми, вони довіряють нам. Щоразу як добудовуємо житловий будинок чи чергу, сумлінно готуємо комплект документів та подаємо на портал Державної інспекції архітектури і містобудування України заявку на введення в експлуатацію. Оскільки будуємо якісно і відповідально, дотримуємось норм, то й вчасно отримуємо відповідні Сертифікати про здачу», – розповідає Ігор Артемович, Голова правління будівельної компанії «Еко-Дім».

Зокрема, Сертифікат від Державної інспекції архітектури і містобудування України отримали вже 5 будинків в «Еко-Дім на Надійній». Цей житловий мікрорайон малоповерхової забудови, що розташований поряд з Винниківським природним лісопарком, включає окремий паркінг, прибудинкову територію без авто, з дитячими й відпочинковими майданчиками, а також міні футбольним полем. Тож десятки нових мешканців вже можуть насолоджуватися перевагами затишного життя у сусідстві з мальовничою природою.

Готові приймати нових мешканців дві черги «Еко-Дім на Тракті 4», розташованому у передмісті Львова, де забудовник створює цілий район для комфортного життя у європейському стилі. Затишний двір із дитячими та спортивними майданчиками, зручне транспортне сполучення та великий вибір планувань роблять «Еко-Дім на Тракті 4» надзвичайно привабливим варіантом для тих, хто прагне жити трохи далі від метушні великого міста. Разом з тим, на власному авто добратися звідси до центру можна всього за 15 хвилин.

«ЕКО-ДІМ на Тракті І» теж поповнився готовим житлом – здано четверту чергу. Це практично добудований житловий комплекс європейського зразка в екологічному передмісті із затишним двором, зупинкою до громадського транспорту за 5 хвилин та всією необхідною інфраструктурою, яка до того ж з часом буде лише розвиватися.

Перші мешканці «ЕКО-ДІМ на Козельницькій» також мають змогу оцінити переваги цього ексклюзивного проєкту: перша черга багатофункційного комплексу, розташована поряд з Українським Католицьким Університетом і Академією Наук України, успішно введена в експлуатацію. Гармонійне поєднання житлового простору з навчальними та офісними територіями творять особливу ауру, що надихає на саморозвиток, даруючи при цьому всі можливості для безтурботного відпочинку.

Варто зазначити, що три з перелічених об’єктів компанії «Еко-Дім» акредитовано в програмі доступного кредитування житла єОселя. Йдеться про «Еко-Дім на Тракті 1», «Еко-Дім на Тракті 4» та «Еко-Дім на Надійній». Тож для тих, хто шукає надійного забудовника з бездоганною репутацією – це чудова нагода придбати комфортне на вигідних умовах. Доступні квартири як у чергах, що добудовуються, так і у вже зданих будинках.

«Ми стараємося дотримуватися термінів щодо виконання наших зобов’язань і це нам вдається. Зокрема, й завдяки державі. Минулого року нас акредитували Укргазбанк і Ощадбанк по кількох об’єктах в державну програму доступного житла єОселя», – каже Голова правління будівельної компанії «Еко-Дім» Ігор Артемович.

«Довгоочікувана іпотека із невеликими відсотками, передусім для військових, і для цивільного населення, це по суті перша за 30 років така програма. Ми працювали над входженням в цю програму майже рік, нас акредитували й це досить суттєво допомогло підприємству в такий непростий час. Завдяки єОселя ми отримали змогу працювати з областю та були включені до підприємств критичної інфраструктури, оскільки виконуємо всі зобов’язання не лише перед інвесторами, а й перед державою. А це і відповідний рівень зарплат, і сплата всіх податків», – додає він.

«Еко-Дім» тримає темп будівництва, продовжуючи зводити нові черги сучасного житла у зручних локаціях міста. Житла, яке відповідає європейським стандартам якості та довірі інвесторів. Адже в компанії розуміють, яку роль для всіх нас відіграє визначеність та чіткість, тому й роблять все, аби українці могли будувати власні плани на майбутнє, поки «Еко-Дім» будує.

За словами Ігоря Артемовича, саме довіра інвесторів є запорукою успішного будівництва: «Завдяки клієнтам формуються та плануються нові об’єкти. Серед них і проєкт на Трускавецькій, у розробку якого вже інвестовано багато зусиль. І розбудова мікрорайону в Лисиничах, який теж у найближчих планах. Ми вдячні клієнтам, що вони розуміють ситуацію та як інвестори завжди виконують свої зобов’язання щодо оплати. Ця взаємна лояльність та довіра надихає нас розвиватися і продовжувати вчасно будувати та здавати житло в заявлені терміни».

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