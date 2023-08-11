З початком повномасштабного вторгнення Росії українці згуртувалися та активно допомагають наближати нашу перемогу. Хтось захищає країну на фронті, хтось донатить, а хтось волонтерить. Не стоїть осторонь й український бізнес. Так, львівська компанія «Еко-Дім» відремонтувала операційний блок офтальмонологічного відділення у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону.

З проханням відремонтувати операційний блок офтальмонологічного відділення до компанії «Еко-Дім» звернулося керівництво львівського військового госпіталю.

«У нас була потреба зробити ремонт якнайшвидше. Компанія «Еко-Дім» на наше прохання відгукнулася одразу. Вдячні не тільки ми, а й пацієнти, які будуть отримувати медичну допомогу в гарних умовах», – зазначив начальник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, полковник медичної служби Володимир Книгиницький.

Операційний блок капітально не ремонтували останні 30 років, тож роботи було чимало.

«Ми демонтовували стару плитку зі стін, старі вікна і двері. Міняли проводку, штукатурили все. Встановлювали нові підвіконня, двері та вікна. Фарбували стіни. Тобто проводили оздоблювальні роботи із заміною всього старого на нове», – розповів голова правління компанії «Еко-Дім» Ігор Артемович.

Фото госпіталю

Ремонти у госпіталі тривали майже місяць

«Ремонтна бригада працювала швидко і якісно. Хлопці приходили зранку та до пізнього вечора працювали. Щодня, крім неділі. Нам пощастило з погодою, штукатурка швидко сохла. Тож справилися за місяць», – розповів заступник начальника Військово-медичного клінічного центру Західного регіону з логістики, полковник медичної служби Петро Яєчник.

Ремонтували за власні кошти

Ремонти компанія «Еко-Дім» проводила за власні кошти. Загалом роботи обійшлися близько півмільйона гривень. Благодійники долучали до доброї справи і своїх партнерів.

«Я звернувся до них, сказав, що ми допомагаємо військовому госпіталю. Запитав, чи вони хочуть долучитися. Відтак деяким постачальникам ми платили лише 50% вартості, окремі давали матеріали взагалі безкоштовно. Принагідно хочу подякувати нашим партнерам, ТзОВ «Оздоба будівельна», ТзОВ «Укренерго-Альянс» та ТзОВ «Тіва-Україна», – зазначив Ігор Артемович.

Загалом компанія «Еко-Дім» відремонтувала 5 кабінетів операційного блоку офтальмонологічного відділення.

«Туди входить: операційна, ургентна операційна, передопераційна, матеріальна (кімната, де зберігається потрібний для операції матеріал) та кімната підготовки хірурга», – розповів Володимир Книгиницький

Фото ZAXID.NET

Працівники офтальмонологічного відділення військового госпіталю кажуть, що після ремонтів працювати стало комфортніше.

«Це не передати словами: що було, а що є зараз. Там стояли вікна ще дерев’яні, двері старі були. Не можна було вікна відчинити, щоб провітрити приміщення. Це була проблема. Зараз все нове і сучасне», – зазначив Петро Яєчник.

У військовому госпіталі кажуть, що офтальмонологічна операційна є вкрай потрібною.

«Кожного разу до нас евакуйовують військовослужбовців із зони бойових дій, які потребують офтальмонологічної допомоги. Часто вони потребують кількаетапних оперативних втручань», – наголосив Володимир Книгиницький.

Співпрацюють роками

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону та «Еко-Дім» співпрацюють не вперше, будівельна компанія неодноразово допомагала медичному закладу.

«Компанія «Еко-Дім» допомагає нам вже тривалий час у різних напрямках, ще з 2014 року. А з початком повномасштабного вторгнення допомога посилилася. Від забезпечення медикаментами напочатку і до ремонтів та забезпечення матеріалами для підтримання на належному рівні приміщень. Стараємося робити все, щоб не лише палати були комфортними для пацієнтів, а й кабінети для наших працівників», – зазначив Володимир Книгиницький.

Бізнес має допомагати

Керівництво компанії «Еко-Дім» вважає, що бізнес повинен долучатися до допомоги військовим, медичним закладам та вимушено перемішеним українцям.

«Навіть під час виконання цього ремонту там надивився… Дуже велика кількість наших героїв, які мають жахливі травми, ампутації. Ти розумієш, що маєш докладати максимум зусиль, щоб люди після таких складних життєвих моментів, могли реабілітуватися в належних умовах», – наголосив голова правління компанії «Еко-Дім».

Благодійність для компанії «Еко-Дім» посідає вагоме місце. Адже, окрім військового госпіталю, постійно допомагають і військовим частинам, а також проводили ремонти у лікарні Святого Пантелеймона.

Голова правління компанії «Еко-Дім» Ігор Артемович

Додамо, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – це одна з провідних установ охорони здоров'я Міністерства оборони України. Є багатопрофільним клінічним, лікувально-діагностичним центром в якому лікуються військовослужбовці, ветерани Збройних сил, та всі охочі цивільні пацієнти.

«Декілька тисяч за 2022 рік військових ми пролікували. Кількість пацієнтів під час повномасштабного вторгнення не збільшилася, а от важкість отриманих травм, поранень, вона міняється. Дуже часто наші пацієнти потребують комплексної допомоги», – розповів Володимир Книгиницький.

Територіально ВМКЦ Західного регіону підпорядковується вісім областей на заході України (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Львівська, Хмельницька та Рівненська), де діють сім військових госпіталів і більше ніж 50 медичних підрозділів стройових військових частин.