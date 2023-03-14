Наші захисники кожної миті ризикують життям, аби ми мали змогу вчитися, працювати та будувати на своїй землі, у рідних містах. З вдячністю за щоденний подвиг українських воїнів компанія «Еко-Дім» пропонує знижки на квартири у своїх житлових комплексах.

На які ЖК діють знижки

Військові можуть заощадити 5% (від 1400 до 3200 гривень) на кожному квадратному метрі. Пропозиція стосується квартир у житлових комплексах:

«Еко-Дім на Надійній»,

«Еко-Дім на Тракті 1» (4 і 5 черги),

«Еко-Дім на Тракті 4» (2 і 3 черги),

«Еко-Дім на Козельницькій».

У кожного з цих об’єктів різний термін здачі в експлуатацію, найшвидший у червні цього року, найпізніший – наприкінці наступного. В «Еко-Дім» кажуть, що радо надали б знижку і на вже готові житлові комплекси, але квартири у них вже розкуплені, зокрема і через проєкт єОселя, яким скористалося багато наших співгромадян.

Що говорять ті, хто вже придбав житло в компанії «Еко-Дім»

З іншого боку, купівля житла на етапі будівництва – це не лише нагода заощадити кошти, а й можливість інвестувати у нерухомість, щоб спланувати найближче майбутнє. Так, наприклад, зробила Наталя, дружина добровольця Микити, який зараз в лавах ЗСУ несе службу на Сумщині. Родина вирішила придбати квартиру з розтермінуванням, аби вигідно вкласти кошти, які знецінюються як внаслідок інфляції, так і через непросту економічну ситуацію, спричинену війною:

«Ми маємо двох синів, старшому вже виповнилося 13, через кілька років він буде вступати в університет, розпочне самостійне життя. Тож для того, аби йому було комфортно, ми запланували розширення нашого житлового фонду, хочемо купити для хлопця окрему квартиру. Тому й розглядаємо формат новобудов на етапі будівництва, на перспективу, щоб придбати помешкання на виплату. По-перше, кошти зібрані лише частково, а по-друге, розуміємо, що гривня знецінюється і нема змісту просто складати гроші сину у шафу. «Еко-Дім» так само є в переліку наших можливостей і ми готуємося прийняти рішення найближчим часом», – розповіла вона.

Звісно, чоловік Наталі не може бути поряд, тому в компанії «Еко-Дім» подбали про те, аби максимально полегшити всі необхідні формальні процедури.

«Знижку можуть отримати всі, хто має пряме відношення до військовослужбовця, – говорить Роман Бук, керівник відділу продажу компанії «Еко-Дім». – Якщо він зараз виконує свої обов’язки і фізично не може зайнятися оформленням, то при наданні документів, які засвідчують що справді цей чоловік станом на сьогодні є військовослужбовцем, ми готові оформити житло на дружину, брата/сестру, батьків. Готові йти назустріч та кожен випадок розглядати, обговорювати індивідуально. Ми зокрема, застосовуємо такий підхід і до наших співробітників, 15 з яких мобілізовані у лави ЗСУ – постійно тримаємо зв'язок з їхніми рідними, за потреби допомагаючи речами та коштами».

До того ж, як соціально-відповідальна компанія, «Еко-Дім» регулярно долучається до благодійних проєктів, підтримує тісний зв'язок з 80-ою окремою десантно-штурмовою бригадою, наближаючи нашу спільну перемогу.

«Еко-Дім» пропонує різні варіанти ЖК – від економ- до бізнес-класу

Щодо вибору квартир у житлових комплексах, які будуються, компанія «Еко-Дім» пропонує різні варіанти – від економ- до бізнес-класу. Наприклад, в житлових комплексах «Еко-Дім на Тракті» і «Еко-Дім на Надійній» помешкання можна придбати в межах до 30 тисяч гривень за метр квадратний з першим внеском 50%. При цьому економія для військових становитиме орієнтовно 150 000 грн на 3 кімнатній квартирі. Та не менш важливо і те, що в час ризиків та форс-мажорів, «Еко-Дім» працює максимально прозоро та понад 20 років на ринку житлової нерухомості зберігає бездоганну репутацію.

«Ми працюємо через Фонд фінансування будівництва. Це, власне, та схема продажу, яка прописана в Законі про фінансово-кредитні механізми. Тобто, є договір, який розробляв Кабінет міністрів, є Національна комісія з цінних паперів, яка контролює управителя – фінансову компанію і пильнує, щоби було сплачено стільки коштів, на скільки виконано робіт, – розповідає Роман Бук. – Також, звертаю увагу, що ми залишаємося одним з найбільших платників податку серед будівельних компаній Львова. Для нас завжди є в пріоритеті виконання зобов’язань перед інвесторами».

Для Наталі надійність теж є одним із головних критеріїв у виборі майбутнього житла:

«Мені потрібно, щоб було зручно громадським транспортом добиратися, щоб було довготривале розтермінування. І щоб це щоб був якісний, надійний забудовник, адже я вже неодноразово чула про якісь махінації з будинками чи ділянками. Тому мені важливо обрати забудовника з іменем, який дорожить своєю репутацією, піклується про якість обслуговування, про свій статус. Ціна, звичайно, вагомий фактор, але в пріоритеті якість за оптимальну вартість».

Довіра до забудовника і справді є вирішальним моментом у час невизначеності воєнного стану, невпевненості у майбутньому. Але, разом з тим, це і час можливостей, аби вкладати кошти з максимальною вигодою. Як зазначає Роман Бук, керівник відділу продажу компанії «Еко-Дім», середня ціна на ринку нерухомості Львова, що становить 700-800 у. о. за квадратний метр, протримається ще недовго. Адже вартість будівельних матеріалів та енергоносіїв зростає, будівельникам потрібно платити зарплатню, регулярно сплачувати податки.

Враховуючи перелічені вище фактори та спричинену війною інфляцію, подорожчання нерухомості найближчим часом цілком прогнозоване. Ось чому варто вже зараз перетворювати гривні на квадратні метри, обираючи якісне житло для своїх найрідніших, інвестуючи у своє, українське майбутнє, яке, зокрема, і виборють наші захисники.

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