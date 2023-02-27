Загалом кількість введеного в експлутацію житла на Львівщині і по Україні суттєво зменшилась

Львівська область увійшла у топ-5 регіонів, де упродовж 2022 року ввели в експлуатацію найбільше нових квартир і приватних житлових будинків. Водночас темпи введення житла в експлуатацію тут не зросли, а навпаки – найменші за минулі п’ять років, розповіли ZAXID.NET у компанії ЛУН.

Найбільше квартир у 2022 році ввели в експлуатацію у таких регіонах:

Київська область (15 554 квартири);

Київ (13 898);

Одеська область (10 295);

Львівська область (6873);

Вінницька область (4849).

Найбільше нових приватних будинків ввели в експлуатацію у таких регіонах:

Київська область (4132 будинків);

Львівська (1816);

Волинська (1391);

Закарпатська (1365);

Рівненська (1301).

Графік ЛУН

Разом з тим, зростання кількості введеного в експлуатацію житла у порівнянні з 2021 роком зафіксоване, за даними Держстату, лише в трьох регіонах України:

Полтавська область (+48%);

Вінницька (+11%);

Чернігівська (+7%).

Загалом за 2022 рік в Україні введено в експлуатацію 7 110 224 м2 житла, що на 38% менше, ніж у 2021 році і на 16% менше, ніж у 2020 році, коли почалася пандемія коронавірусу. Усього, за офіційними підрахунками, в Україні за 2022 рік з’явилося 74 312 квартир у багатоквартирних будинках та 18 281 приватних будинків.

Історично лідером з нового будівництва була Київська область, але за рік війни вона завершила на 29% менше нових метрів порівняно з попереднім роком. В Києві ввели в експлуатацію удвічі менше житла, ніж роком раніше. Незважаючи на війну, в адміністративних межах столиці за 2022 рік з’явилося 100 нових приватних будинків зі середньою площею 373 м².

Водночас в Україні вже видно ознаки гуманітарної кризи через брак житла, говорить директор з маркетингу ЛУН Денис Суділковський. За даними правоохоронних органів, Росія знищила щонайменше 62 тис. житлових будинків за перший рік війни.

«Це значно більше, ніж ми будували навіть у кращі часи. Відбудова житлового фонду, ймовірно, займе десятиліття. Проте Верховна Рада затвердила у другому читанні законопроект про компенсацію зруйнованого житла. Це дає надію, що ті, хто втратив домівку, отримають дієвий механізм придбання нової квартири в безпечному місці», – каже Денис Суділковський.