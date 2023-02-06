Другим після Львова містом за ціною на житло є Ужгород

До трійки міст західного регіону із найдорожчими квартирами на вторинному ринку потрапили Львів, Ужгород, Луцьк і Чернівці. Середня вартість готової однокімнатної квартири тут на 500 тис. грн дорожче, свідчать дані ЛУН Місто.

За даними аналітиків ЛУН, за останні три місяці ціни на готові квартири подешевшали лише в Києві – приблизно на 12%. В інших регіонах, зокрема у відносно безпечних західних областях, ціни на вторинному ринку не змінились.

Сьогодні в середньому за 1-кімнатну на вторинному ринку в західному регіоні власники квартир запросять:

Львів – 2,1 млн грн;

Ужгород – 1,6 млн грн;

Луцьк, Чернівці – 1,5 млн грн;

Рівне, Тернопіль – 1,4 млн грн;

Хмельницький – 1,2 млн;

Івано-Франківськ – 1,1 млн.

Якщо перерахувати середню вартість метра готового житла з ремонтом, ціни на заході України виглядатимуть так:

Львів – 51 000 грн/м 2 ;

; Ужгород – 39 000 грн/м 2 ;

; Луцьк – 36 000 грн/м 2 ;

; Рівне, Тернопіль – 33 000 грн/м 2 ;

; Хмельницький – 28 500 грн/м 2 ;

; Івано-Франківськ – 26 000 грн/м2.

Водночас середня вартість метру при інвестиції у новобудову в цих містах становить:

Львів – 44 500 грн/м 2 ;

; Ужгород – 43 600 грн/м 2 ;

; Івано-Франківськ – 23 500 грн/м 2 ;

; Рівне – 29 700 грн/м 2 ;

; Тернопіль – 24 000 грн/м 2 ;

; Луцьк – 26 000 грн/м 2 ;

; Хмельницький 21 500 грн/м2.

Щодо Ужгорода, то такі високі ціни на вторинне житло тут аналітики пояснюють близькістю до кордону з ЄС та віддаленістю від бойових дій, що сьогодні є вагомою конкурентною перевагою.

За словами Дениса Суділковського, директора з маркетингу ЛУН, подальша зміна цін на квартири наразі залежить від успіхів ЗСУ на фронті. Водночас ринок стимулює повернення переселенців.

«На поточні ціни впливають як зниження попиту, так і значне зниження пропозиції. Проте тренд на відновлення позитивний. За останніми соціологічними дослідженнями, станом на січень 2023, 45% вимушених переселенців вже повернулися додому. Це пожвавлює всі ринки: як придбання готового житла, так і збільшення інтересу до інвестицій у новобудови в січні 2023. Наша повна перемога та економічне зростання можуть стимулювати ріст цін в містах з роботою. За даними Work.ua кількість вакансій сьогодні становить 60% від довоєнного, але лише за січень додалось 15 тисяч нових робочих місць, що є найбільшим приростом з початку вторгнення», – говорить Денис Суділковський.