У місті Соснівка Червоноградського району Львівщини збирають модульне містечко для переселенців із зони бойових дій або тимчасово окупованих територій. Тут зможуть розташуватись 200 людей, повідомляє прес-служба Львівської обласної військової адміністрації.

Наразі в Соснівку привезли два будиночка, кожен з яких розрахований на чотирьох людей. Найближчим часом привезуть ще чотири будинки, а загалом їх має бути 50. Містечко облаштовують поблизу міської лікарні.

«Модульне житло компактне. Воно розраховане на 4 людини: тут є два двоповерхові ліжка, обігрівач, постільна білизна, жалюзі на вікнах. А саме містечко складатиметься з будинків для проживання, сантехнічних будинків та харчоблоків. Вже розроблена комплексна схема розміщення тимчасових споруд, згідно з якою заплановано розмістити 50 будинків. Схема погоджена головним архітектором та затверджена міським головою», – кажуть у Червоноградській РВА.

Всередині модульного будинку (фото ЛОВА)

Проект реалізували за підтримки компанії Green Planet Energy eG, а профінансовано проектом «Підтримка структурних змін у вугільних регіонах України», який реалізовує GIZ Ukraine.

Як інформував ZAXID.NET, у червні 2022 року в селі Хоросно біля Львова відкрили модульне містечко для переселенців, де будинки облаштовані усім необхідним, включно із міні-кухнею та санвузлом.