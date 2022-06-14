Один будиночок із усім необхідним умеблюванням, устаткуванням та підключенням до мереж коштує майже 10 тис. євро

У селі Хоросно Солонківської громади, за 15 км від Львова, відкрили перший квартал модульного містечка для переселенців Leo States. Перші 10 будиночків, обладнані кухнею та санвузлами, збудували в рекордно стислі терміни – за 1 місяць. У майбутньому планується будівництво ще 100, 250 та 350 будиночків.

На відміну від інших модульних містечок у Львові та області, кожен будиночок Leo States обладнаний усім необхідним для життя, зокрема власним санвузлом та кухнею. У кожному будиночку є два двоповерхові ліжка з ковдрами, подушками і постільною білизною, шафи, посуд, частина продуктів, кухонний куточок з електроплитою, холодильником, столом та мийкою, санвузол з умивальником, душовою кабіною, унітазом, бойлером та пральною машиною, а також телевізор. На території розташовані невеличкий дитячий майданчик та зона барбекю.

Як розповів ZAXID.NET керівник Leo States Станіслав Луцкович, будівництво фінансують виключно благодійники, і вже вдалося зібрати близько 400 тис. євро. Перші 10 будиночків з’явилися на кошти фонду Baranova 27, наступні квартали профінансовані приватними фондами та комерційними організаціями зі всього світу. Один будиночок із усім необхідним умеблюванням, устаткуванням та підключенням до мереж коштує майже 10 тис. євро.

«Над першим кварталом Leo States працювали близько 50 волонтерів, які займалися розробкою архітектурного плану, інтер’єру, інженерією. Площа кожного будинку – 15 м2. Маємо ділянки на побудову наступних 100, 250 та 350 будинків. Щомісяця можемо видавати під поселення від 10 до 50 таких будинків, які ми виробляють у Туреччині», – говорить Станіслав Луцкович.

Зараз поруч із вже збудованими 10 будиночками зводять наступні два квартали. На них триває збір коштів, яким займається БФ «Фундація друзів України». Реквізити для допомоги в різних форматах (PayPall, SWIFT-перекази з-за кордону, перекази з України, пожертви у криптовалюті) можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, що у Львові вже працюють три модульні містечка – на території Стрийського парку, на вул. Пулюя та на Сихові. Ще одне модульне містечко для переселенців будують поблизу Яворова.